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港聞

港聞二

原擬去年制定 港協管治手冊料9月公布

【明報專訊】因應審計署建議，港協最初擬於去年第三季完成檢討體育總會管治狀况與制定「機構管治手冊」，特首李家超昨稱今年內會公布相關檢討結果。據本報了解，相關小組今年上半年已向港協提交檢視報告與建議，預計連同管治手冊內容於9月公布，內容涵蓋執行委員會選舉及運動員選拔等，有關的大方向原則將適用於各體育總會或機構。港協暨奧委會回覆本報表示，企業管治部門已完成撰寫「機構管治手冊」，稍後將公布詳情。

《審計報告》2020年提出港協管治問題，包括未列明運動員選拔準則和上訴機制，港協同年組成「獨立督導委員會」督導「體育總會機構管治小組」，檢討體育總會機構管治並提出建議；義務秘書長楊祖賜上周稱，9月後會交代檢視企業管治方案。據悉，小組今年上半年已向港協提交報告，再轉交政府，料需由各持份者檢視，確保適用於各總會或機構，才會確立公布日期。

消息：涵蓋大原則 非針對個例

小組由3名全職員工組成，消息人士表示，由於人手有限及工序複雜，需與近80個體育總會或機構逐一會面，再因應各自情况調整手冊內容，故工序「較費時」，亦「不能心急，需小心謹慎」。據了解，機構管治手冊涵蓋大原則，包括組織架構、執委會年期及選舉制度、運動員及教練選拔與訓練等。近日泳總制度被指不公，消息稱，手冊並非針對個別事件，只循「大方向」就總會與屬會制度提出建議。

李家超：同意體育會就比賽安排定資格

游泳港隊前代表方力申旗下一名9歲泳手，一度因泳會級別被拒參加錦標賽，港協今與泳總開會商討，檢視現有屬會制度及相關安排。被問到需否改善屬會三級制、泳總會長王敏超兼任港協副會長會否出現「自己管自己」，李家超昨稱，同意各體育會需就分配資源和安排比賽制定資格及規則，若發現需改善，應以務實和負責任態度處理，希望泳總會見港協及相關代表時務實處理。

實政圓桌田北辰稱，文體旅局去年稱同年第三季完成體育總會檢討，其後一再延遲，對此百思不得其解，但認為「遲做比不做好」。他認為港協的改善方案要以「人人平等」為原則，確保總會公平分配資源，政府也有責任監管，確保公帑妥善運用，如果方案沒有大改變，可能給公眾無心檢討的負面印象。

明報記者

相關字詞﹕港協暨奧委會 泳總

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