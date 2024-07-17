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港聞二

書展開幕 業界憂暑假外遊影響人流 展商稱大會提醒遵國安法23條

【明報專訊】第34屆香港書展今起一連7日在灣仔會展舉行，近年港人北上消費成風，有參展商憂港人趁暑假外遊，加上近日天氣不穩，或影響入場人流及銷情；有參展商亦指市道不好，料銷情不會大增。主辦方貿發局副總裁張淑芬對今屆書展人流「好有信心」，稱會展交通配套方便更多內地遊客入場，加上貿發局有在內地「路演」宣傳書展，不擔心港人北上消費影響人流。

曾內地宣傳 貿發局信有人流

今屆書展連同同期舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，共有760個展商參加。本報記者昨午到會場觀察，大部分參展商正準備攤檔。今年主題是「影視文學」，不少展商配合主題，在當眼處擺放相關題材書籍。

商務印書館（香港）有限公司副總經理吳小燕表示，展期正值暑假，擔心港人趁機外遊及北上消費，而且近日天氣不穩，憂慮影響人流，對今年銷情持保守態度，「最低限度保持去年水平」。對於今年主題，她認為「影視文學」的受眾較去年「兒童文學」少，但家長不會理會什麼主題，「嚟就會嚟㗎啦」。

商務：影視文學受眾較去年主題少

中華書局副總編輯黎耀強稱本港整體市道不太好，估計銷情不會大增，「有約3%增長已經好好」，但他估計人流會增多，亦不擔心港人北上消費影響人流，「嚟書展始終都會嚟，當作嘉年華」。為配合今屆主題，書局特意在當眼位置擺放經典漫畫《老夫子》，並推出《老夫子60周年 耐人尋味經典珍藏（限量親簽版）》，限量300套。

培生：IB考試需求增 看好銷情

今日亦是中學文憑試（DSE）放榜日，書展不乏售賣中小學生備試及補充練習的展商，出版商培生（Pearson）高級區域發展經理Connie表示，今年是第三年參展，觀察到近年國際文憑大學預科課程（IBDP）等公開考試需求大增，故對銷情樂觀，料生意較去年多約兩成。

出版社藍藍的天有限公司今年仍有售賣資深傳媒人區家麟的著作，包括圖書館下架的書。總編輯伍自禎表示，大會有向展商發電郵，提醒遵守《港區國安法》及《維護國家安全條例》等法例。界限書店出版經理Leanne亦稱收到大會電郵「溫馨提醒」，電郵提及當大會收到投訴時會處理。

明報記者

（書展2024）

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