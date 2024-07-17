李月內訪東盟3國推銷 爭入RCEP 貿發局：越南再生能源需投資 港機遇大

李家超昨日出席行會前表示，代表團來自工商、金融、運輸、物流、法律及創意產業等界別，將向當地政商界介紹本港最新發展，特別是本港優勢及可為東盟帶來的機遇、經貿聯繫和商機。今次將是李任內第三次出訪東盟國家，他稱東盟是本港第二大貿易伙伴，去年雙邊貿易額達1446億美元，佔本港對外貿易近13%，是潛力龐大的新興市場。

港對越出口貿易總值 東盟最高

貿發局數據顯示，本港去年出口越南貿易總值逾143億美元，冠絕東盟，佔出口東盟總值逾33%；入口貿易總值則達171億美元，僅次新加坡和馬來西亞。本港與老撾和柬埔寨進出口貿易較少，產品以紡織品為主，亦有電子零件等（見表）。以上述3國的貿易額計算，出口至本港共佔東盟約35%，入口則佔近17%。

老撾柬埔寨發展區域物流中心

李家超表示3次行程共訪問7國，7國人口佔東盟整體約七成半，而去年7月訪問新加坡、印尼及馬來西亞達成33份合作備忘錄和協議，並引入當地公司來港上市、本港公司參與當地基建研究和提供專業服務等。

貿發局經濟師羅宗熙稱，越南致力發展可再生能源，需大量外地投資，當地預期2021至2030年需要1350億美元投資發展新能源，往後20年需4000億至5000億美元，為本港綠色金融帶來機遇。

貿發局經濟師張家熙說，老撾和柬埔寨正發展成區域物流中心，連接中國、泰國及越南等鄰近國家，需大量投資和合作建立物流鏈。

多國企設廠 港擅長資金配合貿易

至於本港角色，貿發局研究總監范婉兒說，內地是東盟3國最大投資來源之一，不少國企在當地設廠，香港擅於處理或利用資金配合貿易，提供投資顧問、稅務會計、風險管理及物流等服務，加上本港近年發展創科，認為本港金融和智慧科技可應用於當地物流及基建發展。她稱按現時規模推算，內地未來10年將帶動6000億美元進入東盟，其中4000億美元將透過香港進入當地。