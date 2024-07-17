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【Emily】青年為排公屋限收入 李家超：相信會後悔

【明報專訊】近年網絡熱話之一，就係不時有年輕人以排公屋「上樓」為目標嘅討論，噚日特首李家超出席行政會議前見記者，就有傳媒問佢相關問題，佢話的確有年輕人為上公屋，刻意令自己收入符合資格，「呢個係唔應該咁諗」，奉勸年輕人應該為自己理想發展，如果因為公屋而浪費自己嘅可能性同夢想，「我相信（佢）會後悔」。

有傳媒噚日提問時，提到近年公屋申請都有高學歷同年輕化迹象，好多人認為「得公屋得天下」，問會唔會考慮幫助一班「公屋以上，私樓未滿」嘅年輕人。李家超話，如果年輕人為公屋而浪費自己嘅可能性同夢想，相信佢哋會後悔，因為好多人今時今日嘅成功都係靠拼搏、經歷過努力而創造出來，好多靠自己創業嘅企業家都係以夢想鋪排發展歷程，所以希望年輕人多元發展。

話追夢成就或「公屋嘅100倍」

李家超認為，居所當然重要，但年輕人自己嘅發展潛能同機遇，唔應該單單因為公屋而白費，「因為好可能你嘅最終成績同成果，係公屋所畀你嘅100倍，甚至係無限」。佢話香港嘅成就有賴每一個人努力創造自己嘅天地，香港亦真真正正可以令每一個人都追到夢、成到夢，如果每個人都追夢，香港發展一定會更好，整體香港每一個人互相扶持都會更好，「但只係追求一個公屋單位，特別係單身年輕人，我建議佢重新檢視一下，喺發展方面點樣開創自己新天地，對佢哋更加有益處」。

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