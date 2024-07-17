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【Emily】觀舊物賞手稿 笑看黃霑人生

【明報專訊】一代鬼才黃霑逝世20周年，香港文化博物館今日起舉辦「滄海一聲笑——黃霑」專題展，精選約140套霑叔相關嘅作品，重點展出由佢音樂恩師梁日昭設計嘅「樂風牌」口琴、1970年代家計會節育宣傳片《兩個夠晒數》海報、黃霑書房提供《獅子山下》等歌詞嘅手稿（印刷本），亦有友人借出或捐贈嘅劇本同相片等。展覽噚日舉行預展同開幕禮，霑叔大仔黃宇瀚到場支持，佢受訪時話好掛住爹哋：「I miss him！」

卡通霑叔「導賞」 代表作命名4展區

一進展館，迎接觀眾嘅係霑叔嗰副signature黑框眼鏡，館內亦隨處可見霑叔形象嘅公仔。博物館長陳玉蓮話，因為霑叔好鍾意簽名時加個自畫頭像，設計團隊於是參考佢簽名設計卡通人物，「（霑叔）好似導賞員咁陪你睇展」。

4個展區都用咗霑叔代表作嚟命名：「『獅子山下』的相遇」介紹佢1940年代由內地來港嘅經歷；「『問我』是如何練成」講佢喺喇沙書院遇見梁日昭，開啟音樂旅途；「『萬水千山縱橫』的旅途」介紹佢大學同畢業後做廣告、電影同流行曲等多媒體創作；「『是他也是你和我』的相知」就介紹佢同羅文、顧嘉煇等老友嘅相遇。

黃宇瀚話，佢最深刻嘅展品係顧嘉煇將同黃霑嘅合照畫成一幅畫，畫中霑叔喺背後「熊抱」煇哥，「因為顧嘉煇不嬲都好『木獨』，嗰幅相佢就笑得好燦爛」。黃宇瀚又話霑叔係另類爹哋，對細路冇乜約束，佢希望年輕一代能夠記得佢爹哋「有個性、開懷、又親切又真」嘅笑聲。

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