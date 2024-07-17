文學影視語言雖不同 講同一故事相輔相成

對於在市場上，電影和小說之間是否存有競爭，李敏表示，以前電影逐漸變得流行時，也曾有人擔心書籍會被取代，但現在仍有人喜歡小說，「人類社會的文化和科技發展，一定會有新的載體；但是否每一個新的載體出現，即代表舊載體會失去觀眾？到目前為止，歷史說不是」。她舉例，《哈利波特》的小說和電影同樣流行，均吸引讀者和觀眾看，認為兩個媒體之間不一定是對立關係。

文本不同 小說改編電影不易

電影《原諒他77次》和《兇手還未睡》均由同名小說改編而成，李敏說，把小說搬上銀幕絕不容易，除了要吸引電影公司投資，兩者的文本亦大有不同。她以改編難度較高的偵探故事為例，「小說可以描寫他在兇案現場看到什麼，想到什麼，以及一些內心的思維；影視則傾向使用第三者角度，偵探一進入房間，就要拍攝該空間，較難去表現內心世界和事物出現的先後」。

除了懸疑片，作品向來多元化的李敏亦涉獵愛情、動作等領域。她透露，靈感均來自生活，例如探討LGBTQ（性小眾）議題的《翠絲》，故事亦參考了身邊友人的經歷，「我有去做訪問，由他們（性小眾）敘述的角度講如何摸索性取向、遇到的困難、社會壓力等，然後如何找回『自己』」。

看書或看電影是李敏的靈感來源，亦是她的「養分」。她稱會視乎當時的心情選擇題材，但笑言生活和工作已足夠draining（耗盡精力），較少看比較沉鬱的電影。相反，她更傾向看有正能量的電影，為自己「充電」。她亦不忘提醒大眾，可以不時觀看動作電影，刺激腎上腺素分泌，協助調節情緒。

（書展2024）