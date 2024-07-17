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港聞二

刑毁黃家駒墓碑 兩青少年判更生勞教

【明報專訊】樂隊Beyond已故主音黃家駒在將軍澳墳場的墓碑遭少年用鐵槌砸毁，並潑汽水及塗鴉，警方拘捕少年及在旁拍片的23歲男子。兩人同承認一項刑事毁壞罪，少年及男子昨在觀塘裁判法院分別被判入更生中心和勞教中心。總裁判官蘇惠德稱，墓碑用作表達對先人懷念及尊重，少年為博取知名度所作的破壞行徑「相當可恥」。

被告依次為案發時15歲男學生及23歲冷氣技工葉子滔，二人承認於2024年5月19日在將軍澳華人永遠墳場破壞黃家駒的墓碑。控方在判刑前申請要求兩被告向墓碑擁有人賠償共9000元，首被告透過代表大律師表示沒有能力支付；次被告則望法庭可寬限他於一個月內賠償4500元。蘇官提醒物主可循民事索償。

官：行徑相當可恥

辯方求情時引述報告稱，二人還押期間行為良好，報告正面，顯示只要有適當指引，首被告「可以教得好」；次被告則本性溫和，容易受人影響，他還押約3周已汲取慘痛教訓，望法庭考慮非監禁式刑罰。蘇官判刑時表示，首被告單純為博取知名度、嘩眾取寵，破壞知名已故歌手的墓碑並作羞辱行為，相當可恥，次被告則負責拍片和將片段上載網絡。

蘇官續稱，首被告現年滿16歲，法庭押後索取被告心理、精神和院所報告，顯示他患過度活躍、自閉症及強迫症。首被告受網上不良人物唆擺，去年加入「白卡聯盟」，鼓吹反政府、破壞社會安寧和滋擾他人的行為。

至於次被告，勞教中心報告指他現時受僱為冷氣技工，另涉以欺騙手段取得財產罪，獲保釋期間干犯本案。蘇官最終接納報告建議，分別判首被告和次被告入更生和勞教中心。

【案件編號：KTCC 984/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 刑事毀壞 墓碑 黃家駒

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