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港聞

港聞二

施政報告展開諮詢 辦逾40場聚焦經濟

【明報專訊】政府即日起展開《施政報告》公眾諮詢，將舉辦超過40場諮詢會及兩場地區諮詢會，特首李家超昨日出席行會前表示，今年兩個重點包括全面發展經濟和改善民生，其中發展經濟將「有大工夫會做」，並希望通過不同措施，可協助市民解決日常關注的問題，又說諮詢的人數會較為進取。

李家超稱諮詢人數將較進取

李表示會與團隊出席超過40場線上、線下的諮詢會，以及兩場地區諮詢會，直接聽取政黨、專業界別、地區組織等意見，亦會走進社區，親身與市民面對面交流。他稱本港目前面對全球不明朗因素，包括息口高企、供應鏈緊張及地緣政治複雜，又說香港正處於經濟轉型期，需要創新創造，應變懂變，希望市民在關鍵時刻出謀獻策。

晤各界代表 落區與市民交流

他回顧過去一年工作，稱政府先後完成《基本法》23條本地立法的憲制責任及完善地區治理，認為目前屬發展經濟和改善民生最佳時機，而社會大致安全穩定，政府工作正聚焦全力發展經濟、改善民生、強化自身優勢、發掘新增長點、把握國家和國際的機遇，以及搭上國家發展快車。

李家超昨率先與公務員團體會面，會後華員會表示向政府提交9項建議，包括公務員福利等，會長利葵燕稱不少公務員都是「兩個人做三個人嘢」，形容短時間可以繼續「捱義氣」，但長時間對公務員健康、家庭生活多少會有影響，希望政府可透過智能化為公務員的工作量紓緩壓力。

她又認為目前是研究司、局與公務員建立「緊密合作」新文化的時機，以提高公務員的主人翁意識以服務市民，提升公務員士氣及政府工作效率，形容是需要長期、逐步做的工作。

另外，李家超表示今年國慶主題「愛國愛港愛社區」，意思是不同社區會舉辦不同活動，並在當天推出不同優惠，而各區正研究如何推動，政府亦會動員每個政策局在所屬範疇推動活動。

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