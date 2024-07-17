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農夫山泉指消委測試用錯標準 發律師信促道歉澄清 消委：月刊新聞稿明言安心飲用

【明報專訊】消委會周一（15日）發布市面瓶裝水測試結果，其中「農夫山泉」和「百歲山」檢出每公升3微克溴酸鹽，達歐盟對天然礦泉水及泉水標準上限。農夫山泉昨向消委會發律師信，指消委會標準判斷有誤等三大錯誤，引起香港及內地消費者恐慌，對公司造成巨大損失，鄭重要求消委會澄清及道歉，否則將採取進一步行動。內地澎湃新聞則引述百歲山稱，其公司法務部門已介入處理相關事宜。消委會昨重申，全部測試樣本沒發現有害物質超出世衛標準，並確認接獲農夫山泉代表律師發出的信件，正研究及跟進。

市值兩天跌131億 農夫山泉：損失超高

農夫山泉昨致函消委會稱，公司產品是「飲用天然水」，消委會卻將公司產品與其他「天然礦泉水」比較；又稱即使採用歐盟標準，也應採用歐盟飲用水，而非天然礦泉水標準。公司稱產品「完全符合」內地、本港及世衛等安全標準，即溴酸鹽每公升不超過10微克。公司另質疑，消委會使用「上限」或「下限」的字眼屬有意誤導，未有表述產品合格與否，讓消費者誤解產品安全不嚴謹。

農夫山泉執行董事韓林攸昨伙律師趙不渝到消委會總部投訴。據悉會上圍繞信件3點，指消委會用錯標準，張冠李戴；就算用錯的標準，強調產品達上限也是完全不公平。公司代表又稱，消委會報告造成的損失「超高」，若確認用錯標準後就應馬上道歉、澄清，希望不要拖，因每一天損失都很龐大，消委會不能罔顧公司股東的利益。

農夫山泉股價昨收報32.55元，跌2.8%，全日成交4.59億元，單日市值蒸發約50.4億元，連同前日跌幅，兩天市值共蒸發約131億元。

張欣宇：消委報告有不嚴謹但無誤導

百歲山所屬的景田（深圳）食品飲料集團亦發聲明，稱公司產品符合內地、歐盟及世衛標準，又指香港部分媒體報道嚴重失實，出現「溴酸鹽達歐盟上限或有機會引起惡心腹痛」等誤導描述。公司指部分報道曲解檢測結果，誤導消費者，嚴重損害其合法權益。

消委會重申，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言，均清楚指出全部30款測試樣本，沒發現有害物質超出世衛相關標準值，所有樣本可安心飲用；文章的重點為各樣本的「性價比」和瓶裝水的膠樽對環境構成的影響，並非產品有飲用安全問題。

翻查《選擇》第573期月刊發布的瓶裝水測試結果內容，有提及農夫山泉製造商回覆該會，稱「該公司嚴於律己，致力於提供安全的產品」，惟未見引述百歲山回應。

香港新方向立法會議員張欣宇昨在facebook稱，經營企業不易，一單負面新聞便可演變成重大損失，能理解農夫山泉感沮喪甚至憤怒，而消委會報告雖有不嚴謹之處，卻無刻意誤導成分，並已就事件補充資訊及澄清，若就此要求消委會「鄭重道歉」，會令人難以信服。

相關字詞﹕消委會 農夫山泉 百歲山

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