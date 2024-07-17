農夫山泉指消委測試用錯標準 發律師信促道歉澄清 消委：月刊新聞稿明言安心飲用

市值兩天跌131億 農夫山泉：損失超高

農夫山泉昨致函消委會稱，公司產品是「飲用天然水」，消委會卻將公司產品與其他「天然礦泉水」比較；又稱即使採用歐盟標準，也應採用歐盟飲用水，而非天然礦泉水標準。公司稱產品「完全符合」內地、本港及世衛等安全標準，即溴酸鹽每公升不超過10微克。公司另質疑，消委會使用「上限」或「下限」的字眼屬有意誤導，未有表述產品合格與否，讓消費者誤解產品安全不嚴謹。

農夫山泉執行董事韓林攸昨伙律師趙不渝到消委會總部投訴。據悉會上圍繞信件3點，指消委會用錯標準，張冠李戴；就算用錯的標準，強調產品達上限也是完全不公平。公司代表又稱，消委會報告造成的損失「超高」，若確認用錯標準後就應馬上道歉、澄清，希望不要拖，因每一天損失都很龐大，消委會不能罔顧公司股東的利益。

農夫山泉股價昨收報32.55元，跌2.8%，全日成交4.59億元，單日市值蒸發約50.4億元，連同前日跌幅，兩天市值共蒸發約131億元。

張欣宇：消委報告有不嚴謹但無誤導

百歲山所屬的景田（深圳）食品飲料集團亦發聲明，稱公司產品符合內地、歐盟及世衛標準，又指香港部分媒體報道嚴重失實，出現「溴酸鹽達歐盟上限或有機會引起惡心腹痛」等誤導描述。公司指部分報道曲解檢測結果，誤導消費者，嚴重損害其合法權益。

消委會重申，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言，均清楚指出全部30款測試樣本，沒發現有害物質超出世衛相關標準值，所有樣本可安心飲用；文章的重點為各樣本的「性價比」和瓶裝水的膠樽對環境構成的影響，並非產品有飲用安全問題。

翻查《選擇》第573期月刊發布的瓶裝水測試結果內容，有提及農夫山泉製造商回覆該會，稱「該公司嚴於律己，致力於提供安全的產品」，惟未見引述百歲山回應。

香港新方向立法會議員張欣宇昨在facebook稱，經營企業不易，一單負面新聞便可演變成重大損失，能理解農夫山泉感沮喪甚至憤怒，而消委會報告雖有不嚴謹之處，卻無刻意誤導成分，並已就事件補充資訊及澄清，若就此要求消委會「鄭重道歉」，會令人難以信服。