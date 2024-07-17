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環署：每月監測水質 港海水達標率九成

【明報專訊】近日本港海域水下能見度良好，讓潛水人士大飽眼福。環保署回覆本報查詢稱，該署每月於大鵬灣中部（萬宜水庫東壩對出的開放海域）監測水質，測量多項水質參數，包括混濁度、透明度、懸浮固體等；根據近幾年數據，該處海水透明度平均普遍超過3米，夏季天氣良好時可達至少9米。

環保署表示，海水能見度受潮汐、海流、季節、天氣和懸浮物水平多種因素交互影響，政府一直循多方面，包括擴展污水收集系統、禁拖網、追蹤及糾正雨水系統的錯駁等提升海水水質，現時香港整體海水水質指標達標率已達至約90%。

大鵬灣海水透明度 夏季好天達9米

城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀向本報表示，本港海水能見度時有不同，受多項因素綜合影響，包括風力、雨量、潮汐等。梁美儀舉例，大風令海有湧浪，會刮起海底沉積物，香港位處珠三角河口，雨季時沙泥可冲至香港南部海域，故海水能見度時高時低；而本港2012年底起禁止漁船拖網，對改善能見度亦有幫助。

氣候亦是影響海水能見度重要因素。環保署表示，香港海域主要受季節性的兩股主要海洋大流及珠江水流影響，熱帶氣旋和強烈季候風亦會增強海域水體的自然混合，降低海水能見度。

環保署續稱，隨着珠江水流及由西南流至東北的海流對本港影響減少、流向相反的海流影響增加，且在較少熱帶氣旋下，海水能見度會較高；冬季東北季候風季節過後，香港海水能見度亦相對較高。

（海岸生態直擊系列．一）

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