東壩海水清 「魚群風暴」現

明報記者 鄭律銘

黃尾金梭魚（Yellowtail barracuda）常見於本港海域。本報記者上月23日分別於上午及下午在萬宜水庫東壩外海域以水肺下潛觀察，在近防波堤中段約8至10米水深，發現大量黃尾金梭魚聚集，其外型窄長、尾黃、魚身呈銀色。魚群沿防波堤石旁一帶往返盤旋，魚身銀光閃閃，伴隨着陽光在海水折射，蔚為奇觀。當日海水能見度高，可輕易觀察及拍攝到魚群整體動態，以及身在10米範圍外的其他潛水員。

「一直圍住你」 潛水人讚媲美外潛

水肺潛水教練Jenice早於上月16日目睹魚群，其學生拍攝後提供影片並上載到社交平台專頁。Jenice在港任教潛水約10年，每年4至12月每周均出海教學，曾多次在東壩一帶潛水，一直留意到黃尾金梭魚「身影」，但往往因海水能見度有限，清晰見到大群魚聚集屬「少之又少」。她當日下潛到8至9米水深見到魚群，「感受到那群魚係唔走，一直圍住你」，「以牠們數量、不會游走的情况下，可以靚過很多外地潛點」。

其後陸續有本地潛水界人士在東壩外拍攝到魚群出沒。水肺潛水教練Yan接受本報訪問時說，上月下旬到同一位置下潛，形容是她2016年在港潛水以來未見過的景象：「開頭見到都是細細群，一直游過去，就『嘩』，好似外潛咁誇張，我哋都呆咗。你定住（固定不動）時，魚群不太怕人，不斷圍住你，可以組成一個球、漩渦，真的有外潛感覺」。

魚群風暴奇觀於本月仍然可見，水肺潛水教練Ryan向本報說，他本月1、6及7日三度到東壩下潛均見到該魚群，惟海水能見度近日下降，及後兩日下潛只可見到不足5米內的景物，難以觀察魚群整體。

學者：「大藍水」方罕有 禁拖網見效

城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀表示，「海狼」（又名金梭魚）屬香港水域常見魚類，罕見的是「大藍水」，海水能見度高，就可見到更多海洋生物，在本港除了海狼，紅鮋魚群亦常見，冬天亦有機會見到成群鱲魚出沒。

梁提到，政府早年禁止漁船拖網作業，除令水質改善，亦有助保存魚群、維持生態平衡，因海狼在食物鏈屬獵食者，對控制草食性魚群數量有角色；若屬食物鏈較低層級的魚種太多，將吃掉大量藻類，當食物不足，同樣以藻類為食的海刺或轉而捕食珊瑚，會令生態失衡。

漁署：金梭魚常見 種群狀况好

漁護署回覆本報查詢確認，有關魚群是金梭魚屬，在香港海域較常見，棲息於珊瑚區域、岩礁和海灣，較常一大群出沒；近年監察調查結果顯示魚類種群狀况良好，會繼續透過監察及棲息地保育等措施，保護本港魚類。

（海岸生態直擊系列．一）

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