明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

東壩海水清 「魚群風暴」現

萬宜水庫東壩下的海洋生境，大群黃尾金梭魚的「魚群風暴」奇觀，本地潛水界人士近月以至本周初亦多次目睹，形容情况罕見。（鄭律銘攝/水肺教練Jenice Chan提供片段）

【明報專訊】香港海域生物多樣性豐富，隨着海水水質改善，能在本港觀賞壯麗海洋景色的機會大增。本報記者約3周前直擊萬宜水庫東壩下的海洋生境，拍攝到大群黃尾金梭魚的「魚群風暴」奇觀，本地潛水界人士近月以至本周初亦多次目睹，形容情况罕見。有資深潛水教練上月中見到魚群，形容是他在港潛水多年「最壯觀一次」，媲美「外潛」。海洋學者梁美儀向本報表示，金梭魚在香港水域常見，「罕見的是清澈的大藍水」，認為早年本港禁止漁船拖網已見成效。

明報記者 鄭律銘

黃尾金梭魚（Yellowtail barracuda）常見於本港海域。本報記者上月23日分別於上午及下午在萬宜水庫東壩外海域以水肺下潛觀察，在近防波堤中段約8至10米水深，發現大量黃尾金梭魚聚集，其外型窄長、尾黃、魚身呈銀色。魚群沿防波堤石旁一帶往返盤旋，魚身銀光閃閃，伴隨着陽光在海水折射，蔚為奇觀。當日海水能見度高，可輕易觀察及拍攝到魚群整體動態，以及身在10米範圍外的其他潛水員。

「一直圍住你」 潛水人讚媲美外潛

水肺潛水教練Jenice早於上月16日目睹魚群，其學生拍攝後提供影片並上載到社交平台專頁。Jenice在港任教潛水約10年，每年4至12月每周均出海教學，曾多次在東壩一帶潛水，一直留意到黃尾金梭魚「身影」，但往往因海水能見度有限，清晰見到大群魚聚集屬「少之又少」。她當日下潛到8至9米水深見到魚群，「感受到那群魚係唔走，一直圍住你」，「以牠們數量、不會游走的情况下，可以靚過很多外地潛點」。

其後陸續有本地潛水界人士在東壩外拍攝到魚群出沒。水肺潛水教練Yan接受本報訪問時說，上月下旬到同一位置下潛，形容是她2016年在港潛水以來未見過的景象：「開頭見到都是細細群，一直游過去，就『嘩』，好似外潛咁誇張，我哋都呆咗。你定住（固定不動）時，魚群不太怕人，不斷圍住你，可以組成一個球、漩渦，真的有外潛感覺」。

魚群風暴奇觀於本月仍然可見，水肺潛水教練Ryan向本報說，他本月1、6及7日三度到東壩下潛均見到該魚群，惟海水能見度近日下降，及後兩日下潛只可見到不足5米內的景物，難以觀察魚群整體。

學者：「大藍水」方罕有 禁拖網見效

城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀表示，「海狼」（又名金梭魚）屬香港水域常見魚類，罕見的是「大藍水」，海水能見度高，就可見到更多海洋生物，在本港除了海狼，紅鮋魚群亦常見，冬天亦有機會見到成群鱲魚出沒。

梁提到，政府早年禁止漁船拖網作業，除令水質改善，亦有助保存魚群、維持生態平衡，因海狼在食物鏈屬獵食者，對控制草食性魚群數量有角色；若屬食物鏈較低層級的魚種太多，將吃掉大量藻類，當食物不足，同樣以藻類為食的海刺或轉而捕食珊瑚，會令生態失衡。

漁署：金梭魚常見 種群狀况好

漁護署回覆本報查詢確認，有關魚群是金梭魚屬，在香港海域較常見，棲息於珊瑚區域、岩礁和海灣，較常一大群出沒；近年監察調查結果顯示魚類種群狀况良好，會繼續透過監察及棲息地保育等措施，保護本港魚類。

（海岸生態直擊系列．一）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞

環署：每月監測水質 港海水達標率九成
環署：每月監測水質 港海水達標率九成
採訪手記：銀白尾尾游 屏息靜靜拍
採訪手記：銀白尾尾游 屏息靜靜拍
農夫山泉指消委測試用錯標準 發律師信促道歉澄清 消委：月刊新聞稿明言安心飲用
農夫山泉指消委測試用錯標準 發律師信促道歉澄清 消委：月刊新聞稿明言安心飲用
施政報告展開諮詢 辦逾40場聚焦經濟
施政報告展開諮詢 辦逾40場聚焦經濟
初選19被告押後求情
初選19被告押後求情
李月內訪東盟3國推銷 爭入RCEP 貿發局：越南再生能源需投資 港機遇大
李月內訪東盟3國推銷 爭入RCEP 貿發局：越南再生能源需投資 港機遇大
書展開幕 業界憂暑假外遊影響人流 展商稱大會提醒遵國安法23條
書展開幕 業界憂暑假外遊影響人流 展商稱大會提醒遵國安法23條
原擬去年制定 港協管治手冊料9月公布
原擬去年制定 港協管治手冊料9月公布
涉取用電腦被炒員工申索 TVB局部和解
涉取用電腦被炒員工申索 TVB局部和解
中大魚類過敏階梯 助兒童精準戒口 塘虱鯇魚致敏度最高 倡藥廠生產個別魚類試劑
中大魚類過敏階梯 助兒童精準戒口 塘虱鯇魚致敏度最高 倡藥廠生產個別魚類試劑
指屋租檢討未顯實况 公屋聯會籲計及通脹
指屋租檢討未顯實况 公屋聯會籲計及通脹
社民連無牌籌款罪上訴 指展示二維碼無異籲捐款
社民連無牌籌款罪上訴 指展示二維碼無異籲捐款
護士長：事發災難日危症多 與新冠病人同隔離 事主或未獲照料
護士長：事發災難日危症多 與新冠病人同隔離 事主或未獲照料
刑毁黃家駒墓碑 兩青少年判更生勞教
刑毁黃家駒墓碑 兩青少年判更生勞教
男警夾公仔出術 判240小時社服
男警夾公仔出術 判240小時社服
與警追逐8公里 私家車撞壆衝坡擱花叢
與警追逐8公里 私家車撞壆衝坡擱花叢
一成育齡婦女缺鐵貧血 增早產、嬰兒不足磅、夭折風險
一成育齡婦女缺鐵貧血 增早產、嬰兒不足磅、夭折風險
退休警滑翔傘掛樹亡 同伴曾教急降 未獲回應
退休警滑翔傘掛樹亡 同伴曾教急降 未獲回應
李敏教育寓創作 為精神病去污名 新作見證讀者進步 從看不懂到明白解離症
李敏教育寓創作 為精神病去污名 新作見證讀者進步 從看不懂到明白解離症
文學影視語言雖不同 講同一故事相輔相成
文學影視語言雖不同 講同一故事相輔相成
冒簽傳訊令狀內容或真實 辯方稱未構成警隊受損
冒簽傳訊令狀內容或真實 辯方稱未構成警隊受損
屠龍案被告評中大示威者「童子軍」 「用牀墊好蠢」 「當正自己係大哥」
屠龍案被告評中大示威者「童子軍」 「用牀墊好蠢」 「當正自己係大哥」
5人暴動罪成上訴 指同事件量刑起點差逾年
5人暴動罪成上訴 指同事件量刑起點差逾年
海關檢8000萬走私貨 包括雪種 有爆炸風險
海關檢8000萬走私貨 包括雪種 有爆炸風險
灣區熱搜：賣金套現全自助 智能估價避糾紛 任何金飾最重回收1000克 報價熔煉全程直播
灣區熱搜：賣金套現全自助 智能估價避糾紛 任何金飾最重回收1000克 報價熔煉全程直播
灣區熱搜：全國金飾批發 羅湖份額佔半
灣區熱搜：全國金飾批發 羅湖份額佔半
【Emily】觀舊物賞手稿 笑看黃霑人生
【Emily】觀舊物賞手稿 笑看黃霑人生
【Emily】青年為排公屋限收入 李家超：相信會後悔
【Emily】青年為排公屋限收入 李家超：相信會後悔
【Emily】美心推本地菜餐單 普及低碳飲食
【Emily】美心推本地菜餐單 普及低碳飲食
【Emily】壞發言掣偷步撳掣 立會遲17分鐘開會
【Emily】壞發言掣偷步撳掣 立會遲17分鐘開會
【Emily】上半年旅客2100萬 增六成 半數過夜
【Emily】上半年旅客2100萬 增六成 半數過夜