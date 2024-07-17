灣區熱搜：全國金飾批發 羅湖份額佔半

深圳黃金飾品產量佔中國市場的65%，鉑金、K金鑲嵌飾品產量佔中國市場的70%。金銀珠寶行業更是羅湖區的支柱產業，據羅湖區政府公開信息，區內黃金珠寶產業法人企業近7000個，1萬平方米以上的專業批發市場10個，從業人員超過7萬；營業收入超過1000億元人民幣，約佔全國黃金珠寶批發市場份額的50%；黃金實物用量約佔上海黃金交易所實物交割量的70%。羅湖區的水貝村一帶，也是全國金銀珠寶行業最早的發源地之一，素有「中國珠寶看深圳，深圳珠寶看水貝」之稱。

當局扶持珠寶業 設低空運輸專線

近年，羅湖區政府積極扶持黃金珠寶產業發展，包括在2022年9月印發《深圳市羅湖區促進黃金珠寶產業高質量發展行動方案》，提出構建黃金珠寶產業戰略平台、打造黃金珠寶總部基地、建設有影響力的黃金珠寶創意設計等要求。今年1月，羅湖區第一條黃金珠寶低空運輸航線成功首飛，從龍崗區的李朗國際珠寶產業園運送到水貝，12.6公里航程只需12分鐘，較陸路約30分鐘車程快許多，為企業提升效率及大幅降低運輸成本。