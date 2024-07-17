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灣區熱搜：賣金套現全自助 智能估價避糾紛 任何金飾最重回收1000克 報價熔煉全程直播

【明報專訊】今年以來金價上揚，美銀和花旗早前發表報告指金價未來一年有望升至每盎司3000美元，即有約30%上漲空間。金價強勁也增加市民賣金意欲，深圳市面近期出現稱為「智慧金店」的自助黃金買賣機，從檢測含金量、回收價計算到轉帳，均標榜流程透明和智能化，避免傳統人手檢測不準、報價不公等爭拗。

明報記者 陳子凌

自助黃金買賣機由深圳黃金珠寶企業金雅福集團研製，由回收及購買兩台機器組成。回收機採用全智能化操作，只要根據屏幕指示輸入內地手機號碼登記，再將想要出售的金器放進機器收金入口，便可初步檢測和估價。

金雅福工作人員表示，自助黃金買賣機可回收3至1000克的黃金製品，不限品牌和款式，金條、金飾、K金等均可回收，採用光譜識別儀器檢測，估價則以上海黃金交易所實時金價為基礎。回收機內部裝置高清鏡頭，實時直播檢測過程，對金器秤重及成色檢測，整個過程3分鐘左右。如果對初檢結果及估價滿意，可進一步做第二次檢測，機器會將金器熔煉冷卻，得出最終檢測結果和實際回收價，並可選擇以數字人民幣、支付寶、微信支付或銀行卡收款。工作人員表示，款項最快半小時內便會到帳。

24小時運作 半小時到帳

過去要出售金器，市民只能前往金店，由師傅人手檢測和估價，工作人員說，「傳統方式單靠互信，對客人沒有保障，有些不法商店除了報價不公允，在檢測時甚至會做手腳，例如訛稱黃金質量欠佳，含金量低，刻意壓價，因此很易發生糾紛。」

利用自助黃金買賣機的好處包括24小時運作、全機器智能檢測，而且不經人手、全程直播，避免糾紛。此外，初檢後買賣機還會將報告發送到賣家手機，詳細列明金器重量、含金量及初檢估價等資料，且列出估價計算公式，以及決定回收後，扣除服務費的預估回購價。工作人員解釋，因實際含金量、重量等要在第二次檢測熔煉後才準確，因此預估回購價和實際回購價或會有出入，但一般不會相差很大，而且熔煉過程也是實時直播，確保公允。

不同意初檢報價可取回

再者，如果對初檢結果不滿意或其他原因，也可在完成初檢後選擇取回金器，其後仍可以初檢報告到金雅福門店或透過微信公眾號預約上門回收，但價格不會以初檢結果的報價為準，而是以實時金價作基礎。

除了回收，自助黃金買賣機還可自助買金，包括金豆、金條、金飾甚至黃金盲盒。

現時在鹽田區壹海國際中心及福田區One Avenue卓悅中心均設有自助黃金買賣機，未來還會在市內其他商業及旅遊地區擺放。工作人員表示，集團歡迎其他商家加盟，以買斷、支付加盟費或3年期月租的方式設置買賣機。

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