5人暴動罪成上訴 指同事件量刑起點差逾年

分多案審 量刑起點有4年有5年4月

上訴人為原審不認罪的電腦技術員馮嘉文，認罪的醫生謝達志、廣告從業員歐陽志堅、商人邱偉濤及學生林耀俊。

上訴方大律師馬維騉稱，馮嘉文當時從樂禮街走到平靜的添美道離開，非選擇逗留現場，他攜傘可遮擋太陽，不一定築傘陣。法官彭偉昌表示，雨傘可落在他人手中，質疑辯方把物品分拆審視，戴口罩亦未必參與暴動。馬則認為以此推論馮是積極參與者不公平，又指事件分案處理，但量刑起點相差一年多，應在判刑上一致，以示公道。

代表謝達志的資深大律師潘熙稱，有法官就事件以4年、4年半及4年9個月作量刑起點，惟本案起點定於5年4個月，質疑差距甚大。潘又稱，謝達志刑滿後或接受紀律聆訊和被吊銷醫生牌照，原審法官沒額外減刑，故要求法庭修正刑期。

法官彭寶琴關注上訴方提到其他案件的案情或有不同。律政司代表羅天瑋稱，當天金鐘暴動分為3宗事件。3名法官押後聆訊，待各方提交資料供法庭參考。

【案件編號：CACC68/23】

（反修例風暴）