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港聞

港聞二

屠龍案被告評中大示威者「童子軍」 「用牀墊好蠢」 「當正自己係大哥」

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨日在高等法院第54天審訊。被告李家田繼續自辯，提及2019年11月身處中大衝突期間，曾向隊員形容中大示威者是「童子軍」、「又蠢又串」及自視領袖。同月李進入理大後無法脫身，隊員在群組詢問「仲有冇人可以keep『眼鏡』（意指保管槍械），阿檸（李的網名）出唔到嚟」，惟李稱該兩組句子沒有關聯，否認曾替屠龍小隊保管槍械。

否認替小隊保管槍械

被告李家田供稱，2019年11月12日，他前往中大並逗留至少兩天，但沒有參與衝突，僅在旁觀察。當時他在「滅龍」群組內形容中大示威者「用牀墊好蠢」，因為他見示威者對抗警方時明明可使用壁報板，卻用上不易搬動的牀墊作掩護物。李又稱看見有示威者在二號橋前線對抗警方水炮車，亦見有示威者在校園內踢足球。

李又形容中大示威者為「童子軍好串」、「當正自己係大哥」，認為他們「揸住雞毛當令箭」，指示別人行動及自視領袖。當時群組正討論使用彈叉的事，李向隊員稱「呢舊嘢10次得兩次過到10米」。李稱作出相關評論，因曾在中大目擊其他示威者使用同款彈叉。

控方大律師周凱靈指出，李在群組轉載一則題為「有冇手足可混入去幫手」帖文，內容有關港大招聘保安，李稱「搵到錢，順便守HKU，正喎」。周問如何守港大，李稱不明白問題，要求周重複，周隨即質疑李忘記剛才問題，卻能清晰記得警員對他施水刑，李回答「因為你未打我」、「你經歷過就會知」。法官張慧玲遂問「守港大」是否暗指破壞，李稱不同意。

隊長群組稱「試眼鏡」 稱指槍械

同月15日，屠龍隊長黃振強在群組表示「今晚試副眼鏡，唔知清唔清」。李在庭上解釋「眼鏡」 即是槍械，但他沒有過問黃是否試槍。周質疑有隊員測試真槍是大事，為何李不過問，李稱「好多嘢都可以係槍」，例如氣槍、裝易燃液體的水槍等。控方追問群組還提到「有滅聲」，李推測指「滅聲器」，認同應與真槍有關。

李續稱，兩天後他暪着隊員進入理大，加上暫時無法脫身，故沒有出席當晚屠龍小隊的會議，李亦離開群組，至翌日才重新加入。周問李有否觀看他離開群組期間的信息，包括有隊員詢問有沒有人可保管槍械，並指李無法離開理大。李稱沒有看相關信息，亦沒有替屠龍小隊保管槍械。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕中大衝突 殺警 反修例事件 反恐條例 屠龍小隊

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