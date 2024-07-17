退休警滑翔傘掛樹亡 同伴曾教急降 未獲回應

起飛後吹上雲層 困樹無法拿手機發送位置

報告提到，事主使用BogdanFly X-wing滑翔傘，當日下午約2時半在南大嶼山東滑翔傘活動區起飛場起飛，正常飛行時間兩至三分鐘，計劃在長沙泳灘降落。惟事主起飛後滑翔傘被風慢慢吹上雲層。至下午約3時，事主以對講機告知同伴被困樹上受傷，無法拿到手提電話及發送位置。事主及後失聯，同伴報案。救援人員同日晚上9時25分發現被綁在滑翔傘上的事主，花約5個多小時至翌日凌晨2時40分將昏迷事主送院，其後證實不治。民航意外調查機構將深入檢查滑翔傘、設備和配件、與目擊者面談、分析飛行數據及氣象資料，並審閱事主驗屍報告。

另一報告貨機液壓失效 機件送海外詳測

民航意外調查機構昨亦公布另一份初步調查報告，涉及上月17日在香港國際機場發生的波音747-400F型貨機多組液壓系統失效事故，貨機屬阿特拉斯航空（Atlas Air），原定前往美國安克雷奇國際機場 （PANC），機上有4名機組人員及1名乘客（休班機組人員）。貨機當日凌晨4時09分起飛，約26分鐘後飛機出現「液壓系統油量低」警告，機師決定折返並順利降落，事件中無人受傷。飛機輪胎、機翼，以及右側機翼起落架輪艙內的多條液壓管路等多處損毁。

民航意外調查機構將分析導致航班輪胎及多組液壓系統失效的因素、潛在運行安全風險，深入檢查相關飛機部件，部分飛機部件將運往海外詳細測試和檢查，以及分析航空公司程序和機組人員的執行情况。