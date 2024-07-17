一成育齡婦女缺鐵貧血 增早產、嬰兒不足磅、夭折風險

衛生署昨發表2020至22年度人口健康調查的鐵質水平主題報告，調查涵蓋本港年滿15歲或以上的陸上非住院人口。住戶調查共訪問16,655人，同意接受身體檢查而獲抽選的15至84歲受訪者中，2072人完成鐵質血液檢驗。

本港整體缺鐵率5.7%

調查發現本地人口缺鐵普遍率整體為5.7%，根據世衛指引屬輕度公共衛生問題。男性普遍率為0.7%，女性則為10.2%，育齡女性（15至49歲）為17.5%，更年期後婦女（50至84歲）為2.7%。至於本地人口缺鐵性貧血普遍率整體為3.5%，男性普遍率為0.3%，女性則為6.4%，育齡女性為10.6%，更年期後婦女則為2.1%（見表）。

何家慧表示，經期失血會導致鐵質流失，故缺鐵常見於育齡女性，形容並非好現象，惟本港情况與西方高收入國家如加拿大、英國、美國相若。她稱亞洲地區較少做大型鐵質水平調查，引述韓國曾調查育齡婦女缺鐵率則高達逾30%。

中心指缺鐵或會易倦，但大多未必有症狀，持續缺鐵會導致缺鐵性貧血，可引致容易氣促、疲倦、乏力、頭暈，及影響兒童認知功能。缺鐵性貧血在妊娠早期會增加早產、低出生體重和嬰兒死亡風險。

月經量多婦女高危

可諮詢醫護服補充劑

缺鐵高危者包括月經量多的育齡婦女、孕婦、有飲食限制、患有腸胃道疾病、曾接受腸胃道手術、恆常捐血者等，中心指他們可諮詢醫護人員評估服用鐵質補充劑需要，但應注意過量或對身體有害，如腸胃不適和便秘；至於無症狀及一般風險者一般不建議服用。

政府鼓勵生育，但本港一成育齡婦女患缺鐵性貧血，衛生署聯同醫管局及相關專科組織成立預防鐵質缺乏工作小組，對公眾尤其育齡婦女提供攝取鐵質的聯合建議（見表）。

籲日攝取5至7両肉魚蛋豆

衛生署家庭健康服務營養師鍾蓉文指出，育齡女性每天建議攝取18毫克鐵質，懷孕期間會相應增加，停經婦女則為10毫克；成年男性則建議攝取12毫克。她建議進食適量肉類、魚和海產，多進食深綠色蔬菜和豆類攝取鐵質，惟應注意植物性食物鐵質較難被吸收，可搭配肉、魚及維生素C。她鼓勵市民每天吃5至7両不同種類的肉、魚、蛋及豆類，並吃最少一碗半煮熟蔬菜和兩份水果。