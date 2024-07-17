社民連無牌籌款罪上訴 指展示二維碼無異籲捐款

律政司一方沒口頭補充

上訴人陳寶瑩在原審時被裁定2021年7月24日在旺角洗衣街之行人天橋上近弼街的公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動。

上訴方及律政司雙方早前向法庭呈遞書面陳辭，代表陳寶瑩的大律師黃宇逸庭上補充陳辭，他重申有關條文的立法原意和字眼。對於律政司陳辭提到科技日新月異，黃宇逸回應稱現時網上支付有PayMe等平台，他力陳網上並非「公眾地方」，而是虛擬空間。

黃宇逸援引終院等多個案例，提出當詮釋法例時就某字眼存有疑問，法庭不得懲罰被告，特別是限制言論自由的法例須用字清晰。針對阻礙收集金錢的行為，黃稱，本案有如東華三院在街上廣播呼籲市民致電「1872 333」籌款，受言論自由保障，而展示二維碼和電話號碼本質上沒有分別，「易拉架展示QR code要攞牌嘅話，派傳單有QR code都要攞牌」，黃形容「go too far（扯得太遠）」。

【案件編號：HCMA 116/23】