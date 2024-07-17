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港聞二

社民連無牌籌款罪上訴 指展示二維碼無異籲捐款

【明報專訊】社民連主席陳寶瑩涉於2021年在旺角行人天橋上擺街站，展示二維碼連結至社民連捐款網頁，遭票控無牌籌款罪，經審訊後被裁定罪成判罰1000元。陳寶瑩不服定罪提出上訴，昨於高院開庭聆訊。上訴方大律師力陳，涉案用易拉架展示二維碼，無異於慈善機構東華三院在街上呼籲市民致電捐款；律政司一方沒口頭補充。暫委法官姚勳智聽畢陳辭，將案件押後至8月27日裁決。

律政司一方沒口頭補充

上訴人陳寶瑩在原審時被裁定2021年7月24日在旺角洗衣街之行人天橋上近弼街的公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動。

上訴方及律政司雙方早前向法庭呈遞書面陳辭，代表陳寶瑩的大律師黃宇逸庭上補充陳辭，他重申有關條文的立法原意和字眼。對於律政司陳辭提到科技日新月異，黃宇逸回應稱現時網上支付有PayMe等平台，他力陳網上並非「公眾地方」，而是虛擬空間。

黃宇逸援引終院等多個案例，提出當詮釋法例時就某字眼存有疑問，法庭不得懲罰被告，特別是限制言論自由的法例須用字清晰。針對阻礙收集金錢的行為，黃稱，本案有如東華三院在街上廣播呼籲市民致電「1872 333」籌款，受言論自由保障，而展示二維碼和電話號碼本質上沒有分別，「易拉架展示QR code要攞牌嘅話，派傳單有QR code都要攞牌」，黃形容「go too far（扯得太遠）」。

【案件編號：HCMA 116/23】

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