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港聞

港聞二

指屋租檢討未顯實况 公屋聯會籲計及通脹

【明報專訊】公屋料10月1日起加租10%，除富戶以外的租戶可獲寬免措施，租金調整後首3個月毋須繳付額外租金。公屋聯會副主席立法會議員梁文廣認為，當局屢就加租實行寬免措施，似乎顯示現行公屋租金檢討機制未能切實反映公屋居民負擔能力，冀當局檢討機制，例如加入通脹或本地生產總值指數變化等當前經濟因素，以更貼近實况需要。

聯會倡劏房最低面積不小於9平米

另外，去年《施政報告》提出成立的「解決劏房問題工作組」將於8月底向特首提交研究報告。就取締劣質劏房，聯會建議最低居住面積為不少於9平方米 （約100平方呎），執行登記制度設3年適應期，業主完成單位修繕工程，避免登記措施對劏房市場造成太大震動。

聯會指出，根據《2021年人口普查——主題性報告：居於分間樓宇單位人士》，全港有超過10萬劏房單位，樓面面積中位數11平方米，為逾21萬人提供居所。聯會認為反映劏房仍具市場價值，故把最低面積定為較平均面積小，減低新措施對劏房供應影響。

聯會亦建議政府在《長遠房屋策略》的後5年期即2029至34年，將資助出售房屋供應比例由出租公屋與出售單位7比3，調高至5比5。

梁文廣稱，政府未來10年已覓得土地建30.8萬間，甚至41萬間公營房屋單位，此數能為當局取締劣質劏房提供「底氣」，而調整供應比例亦為居民提供向上流動機會和改善房委會財政。

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