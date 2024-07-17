中大魚類過敏階梯 助兒童精準戒口 塘虱鯇魚致敏度最高 倡藥廠生產個別魚類試劑

個案：吃小片鯇魚 過敏送院留醫

王太的女兒Grace約1歲時進食「半隻手指甲」份量的鯇魚，導致皮膚腫脹、眼腫、呼吸困難，送院急救留醫3日，往後家人不敢讓她接觸海鮮，Grace 13歲參與中大醫學院研究，在醫護人員協助下測試及試食，現時可吃致敏度較低的三文魚。

由中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳領導的過敏症團隊招募249名魚過敏兒童患者，平均年齡為4.2歲。研究團隊為所有參加者進行皮刺測試及量度血液中對多種魚類的特異性IgE濃度（與過敏相關抗體），並記錄其病歷，及自從出現魚過敏反應以來進食一系列海鮮的情况，當中75人並在研究團隊協助下嘗試進食部分魚類作測試。

四成魚過敏者 至少對一種耐受

結果發現，40%魚過敏者對至少一種魚類有耐受性，團隊收集參加者對不同魚類的IgE濃度，分析後建立魚類過敏階梯系統，當中鯛魚、鯰魚和鯇魚的致敏度最高，其次是石斑和鯡魚，最低致敏度的則是鱈魚、大比目魚、三文魚和吞拿魚（見表）。

中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥解釋，三文魚、吞拿魚等致敏風險低的魚類魚肉偏啡色，致敏度高的淡水魚魚肉偏白色，不同魚種小清蛋白相似，如不同魚種之間的氨基酸排列，有五成至九成相似，使用傳統診斷方法判斷何種較敏感具挑戰性，由於診斷局限，醫生臨牀上多建議戒食所有魚類。

研究亦發現近半數魚過敏參加者因認為蝦、蟹、蜆和帶子等同屬海鮮，誤以為也需戒口，但當中三分之一參加者沒過敏。

梁詩彥稱，不必要的戒口會影響小朋友發展，舉例三文魚有Omega3脂肪酸，可促進大腦發展。

被問到階梯會否有助提高檢測準確度，梁廷勳解釋，典型的過敏案例有即時反應，再加上傳統的檢測方法，已足夠七八成的個案診斷，惟出現假陽性與否取決使用那種試劑。梁續稱，試劑多於外國生產，缺乏鯇魚等淡水魚試劑，故中大今次建立的階梯評估有要求藥廠為個別魚種製作試劑，測試結果會較精準。

中大醫學院兒科學系研究助理教授衛懿欣補充，希望透過研究收集更多數據，說服藥廠引入新試劑，亦冀更多患者可測試現有試劑。