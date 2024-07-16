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港聞

港聞二

衝突現場用電玩術語 屠龍案被告：僅亂噏無關戰術

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨日在高等法院踏入第53天審訊。控方指出，當年11月中文大學衝突期間，被告李家田身處現場，藉Telegram群組向屠龍小隊成員分享見聞，隊長黃振強回覆「諗住打近戰，開『無雙』」。李在庭上稱，「無雙」為電子遊戲的術語，意味黃想近距離攻擊警察。控方指出，示威者會說遊戲術語，以助理解戰術安排。李不同意，稱說遊戲術語純屬「亂噏」。

被告李家田昨繼續自辯。控方大律師周凱靈問及，2019年11月9日，李於「滅龍」群組內轉載一則題為「全世界去折（拆）荃灣狗屋」的連登帖文，並詢問隊員的看法，周質疑李想參與示威，才會詢問隊員。李否認，稱屠龍小隊常在荃灣區出沒，自己「好奇，想搵話題喺group（群組）度溝通」才轉載帖文。

身處中大衝突

屠龍隊長稱用「無雙」

周又指出，同月12日正值中大衝突，李身處衝突現場，與隊友溝通時提及「陣地戰我哋有得打，最多我親自教咁多位射箭，行未？」周問李為何要教人射箭，李稱自己只是「吹水」、「我同你講，射箭係好難教」。周又問，為何當時身處中大的黃振強稱要用「無雙」，李回答「無雙」一詞源於電子遊戲「三國無雙」，有「開大技」意思，但他不同意說遊戲術語的目的是溝通戰術。

稱有別隊員 加入「沒有訴求」

同日李在群組稱「都係最鍾意陣地戰，最好玩」。李在庭上解釋，「陣地戰啲示威者較集中，可以觀察到好多嘢」。周指出，李雖堅稱到示威現場是為日後拍攝電影而取素材，但屠龍隊員不能單憑李的信息便猜到其用意；李回應稱，黃振強知道他的想法。周續問李是否懷有相同理念才加入屠龍小隊；李否認，稱有別於其他隊員可能想爭取「五大訴求」或抗議警方濫用暴力，他加入屠龍是沒有訴求的。

周又問李，被告嚴文謙是否一名具有戰略或具備戰力的一員。李稱不認為嚴富有戰略，指對方「平時會講到自己好犀利」。周追問嚴自稱在哪一方面很厲害，李笑稱「唔適合講」。法官張慧玲指示李：「你淨係講同行動有關嘅嘢，唔好講其他嘢！」李表示嚴自稱曾近距離打警察及試過飛踢警員。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

明報記者

（反修例風暴）

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