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港聞二

簡屋「優先處理」申請截止 收表逾萬超額1.3倍

【明報專訊】首批位於元朗攸壆路和牛頭角彩興路的簡約公屋自6月24日起接受申請，優先處理申請期昨日截止。房屋局表示，截至昨傍晚6時收到10,119份申請，超額約1.3倍；而網上報名仍開放至昨晚11時59分，昨寄出表格的市民於當局收到申請表後，亦被計算優先申請之列。房屋局長何永賢形容申請反應踴躍，局方團隊會繼續宣傳，讓更多有需要市民認識到整體13個項目共3萬個單位的詳情，盡力幫助他們為自己和家人做更好的選擇。

申請落空者 撥下期優先處理

第一期簡約公屋提供約4400個單位，租金介乎740至2650元。簡約公屋申請人須為輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請為優先，如居於不適切居所較長時間、家有長者或子女等，可獲額外加分。

房屋局早前向合資格者寄出申請表，昨日或之前交表將獲優先處理。若申請者今次未獲編配，當下次其他項目推出時，仍可獲優先處理。

何永賢昨在facebook專頁發帖，提醒想申請簡約公屋而未交表的合資格市民，仍可把握機會積極申請。她說，3萬個簡約公屋單位將於明年第一季起陸續落成，未來還有其他選擇，供有需要者改善生活環境。

遞表者：租金較劏房合理

昨有不少市民到樂富房委會客務中心的簡約公屋資訊站交表，有申請人認為簡約公屋租金較劏房合理；亦有人說需輪候一段時間才可獲編配公屋，冀入住簡約公屋盡快改善居住環境。有市民昨接近傍晚6時趕到，並於6時許把申請表放入箱內，房署人員隨即將收表箱收起。

身兼「告別劏房行動」召集人的立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜稱，今次申請反應踴躍，相信是簡約公屋租金確實較劏房便宜一截，他期望政府盡快推出下一階段簡約公屋單位，日後盡量讓入住的居民直接上樓。

另外，鄭稱了解政府「解決劏房問題」工作組下月提交「劣質劏房」定義及提出取締劣質劏房方法的建議，期望當局確保預留部分簡約公屋讓受影響劏房戶申請入住。

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