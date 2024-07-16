男子兌虛幣被騙300萬 警拘3人檢萬張練功券

虛幣店交易 展3疊「金牛」

過數後職員拒交錢

據了解，44歲事主姓陳，7月初受朋友委託，收取報酬協助兌現總值約310萬元的泰達幣。陳透過朋友介紹另一人，聲稱可給予更高的加密貨幣匯率，雙方其後在尖沙嘴會面商討兌換價，陳繼而前往旺角某商廈內的虛幣店交易，兩名職員在手提箱取出3疊以保鮮紙包裹的千元面值港鈔，並要求陳將泰達幣轉至他們指定的加密貨幣電子錢包。陳將泰達幣轉走後要求對方點算現金，但兩職員聲稱未收到店舖負責人指示而拒絕，陳懷疑受騙，遂報警。警方經初步調查，保鮮紙包裹的現金只有底面為千元真鈔，夾在中間的全是千元「練功券」。

被捕兩男一女年齡24至42歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」被捕，帶署扣查，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。行動中，警方檢獲共10,978張面值1000元的偽鈔。

警方呼籲，市民如要交易加密貨幣，應選用信譽良好的找換店或銀行。市民找續鈔票時，要仔細檢查鈔票的防偽特徵，包括開窗式金屬線、動感光亮圖案及凹凸手感等。