「技術支援」網騙兩月12宗 多英語者中招 洋婦失千萬

事主睇旅遊資訊彈「警告」

聯絡支援中心獲「蘋果」協助

上述事主退休前從事人力資源管理，她昨透過視像受訪稱，上月24日其電腦出現噪音及閃光，遂按視窗指示致電「技術支援中心」，兩名自稱蘋果公司的職員聲稱能提供解決網絡威脅的方案。一名假冒警方的人再以電郵及致電事主，出示懷疑偽造的警員資料，並稱其電腦被安裝木馬程式作非法活動，有來自5國的9名黑客試圖盜取資料，故要求事主助查。

騙徒冒警稱助安全轉移資產

騙徒其後透過遠端控制器，聲稱協助事主轉移資產至安全戶口，並協助她開設多個虛擬貨幣錢包轉帳。直至銀行通知警方，事件才被揭發，反詐騙協調中心攔截到部分騙款。

美去年3.7萬宗失款72億

類似騙案曾在多國出現，警方稱去年美國錄得逾3.7萬宗，共失款約72億港元；新加坡今年首3個月有78宗，共損失約3895萬港元。網罪科警司陳純青稱，本港相關案件的騙徒主要以英語與事主溝通，故事主主要是居港外籍人士或能以英語溝通者，估計原因是本港所用作業系統大多來自西方國家。

電話一個接一個 無時間思考

網罪科總督察梁以德稱，騙徒會營造緊張氣氛，令事主跟從指示；事主被要求不能「收線」，電話一個接一個，令其無時間思考。他說，警方仍在調查涉事虛假警告信息的來源，不排除有海外犯罪分子以本港為目標。警方提醒市民，若電腦出現錯誤提示，可嘗試關閉有問題頁面，甚至重啟電腦（見表）。

另外，警方於今年首5個月錄得10,060宗網上騙案，較去年同期跌約14%，損失金額約21.4億元，則較去年同期增35.5%，警方分析金額升幅主要來自網購騙案，涉及多宗大額虛擬貨幣兌換服務交易。警方反詐騙協調中心於首5個月已攔截475宗詐騙案，共攔截逾4.6億元騙款。