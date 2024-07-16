的士撞斃老翁稱內疚 司機自撤擔保判囚兩年

【明報專訊】中年的士司機去年在大圍駕駛時，撞倒一名在行人過路處過馬路的91歲老翁，老翁送院不治，司機被控一項危險駕駛導致他人死亡罪，昨在區域法院認罪。暫委法官鄭念慈表示，被告當時以車速限制頂點的時速駛過，沒明顯減速，裁定他當時沒看到事主，並非明知有行人路過而不理會。鄭官稱被告背景良好並非求情理由，判他入獄兩年、停牌5年，並須修讀駕駛改進課程。
無超速衝燈 撞倒事主前無明顯減速
被告王相其（55歲）被控於去年1月5日，在大圍翠田街危險駕駛汽車，導致何元杰死亡。辯方求情稱，被告今年1月自願撤銷擔保，原因是對死者及其家人感內疚，冀盡快接受刑罰，展示充分悔意。鄭官以3年為量刑起點，被告無超速衝燈等加刑因素，認罪扣減後，判囚兩年。
案情指出，翠田街相關路段單線單程行車，無交通燈，時速限制50公里，意外於晚上9時許發生。的士行車紀錄儀片段顯示，事主被撞前已身處涉事行人過路處至少5秒，與的士之間視線無受阻，司機可清晰看到道路標記及「前面有行人正在道路上或正橫過道路」警告標誌。的士撞倒事主前無明顯減速，現場沒煞車痕迹；的士車頭撞到事主右手腕，事主跌落右邊車頭附近地上，的士則於碰撞後停下。
事主送院搶救，延至當晚10時半證實死亡。被告被捕後警誡下稱現場有街燈，當時視線清晰。政府化驗師認為的士於碰撞前不久的平均時速約50至58公里，停車距離約為30米。化驗師認為，距離最終停車位置約31米之時，被告能察覺到有撞到事主危險，若被告在距離30米時大力煞車，能在撞到事主之前停下，避免意外發生。
【案件編號：DCCC 1011/2023】
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