校政風波削港大撥款否 教資會：續按現機制處理

研資局：評審嚴謹 不受校政風波影響

教資會轄下的研究資助局昨公布下學年（2024/25）卓越學科領域計劃及主題研究計劃的撥款結果，將分別撥款資助3份及7份研究建議書，各涉2.36億元及3.3億元。研資局主席唐偉章表示，兩項計劃的撥款不受港大校政風波所影響，評審時只會考慮研究團隊的研究資歷、所交建議書的內容等，形容評審過程「很嚴謹」。

由6間大學共同展開的「香港社區壓力緩解：大型語言模型賦能社交機器人的戰略性研究」是主題研究計劃下的其中一項獲撥款項目，將獲研資局撥款近3521萬元。負責統籌的理工大學設計學院及電子設計學系教授洪約翰表示，去年學童自殺個案頻生，班上一名博士生亦輕生離世，讓他萌生研發社交機器人的念頭。他補充，社會大眾尤其年輕人極需向外傾訴生活秘密（life secrets），但卻恐懼與真人交談，盼研發一款人性化居家社交機器人，為本港精神健康服務不足的人群提供定制的心理健康支援。

另有3個項目獲選下學年「卓越學科領域計劃」，皆涉醫療、護理範疇，其中由4間大學合作研發的「人工智能驅動手術機械人」將獲研資局資助近8513萬元，撥款額屬各項目中最高。

7科5**入港大 最高可獲100萬元

此外，港大昨公布下學年聯招（JUPAS）入學獎學金詳情，將預留逾4500萬元予本地新生。其中考獲7科5**的「超級狀元」將獲學費全免及海外學習獎學金，合共可達100萬元；考獲6科5**的「狀元」亦可獲高達50萬元獎學金。