校政風波削港大撥款否 教資會：續按現機制處理

【明報專訊】香港大學校政風波擾攘大半年，教育局長蔡若蓮早前表示，倘資助大學欠良好管治，政府按《大學問責協議》有權收回已撥出的資助額。大學教育資助委員會秘書長鄧特抗昨被問及會否削減港大撥款時表示，教資會的框架有機制定期處理撥款問題，形容機制「很全面」，涵蓋不同領域，「各種不同問題也可以處理到」，將續按現存機制處理港大撥款。
研資局：評審嚴謹 不受校政風波影響
教資會轄下的研究資助局昨公布下學年（2024/25）卓越學科領域計劃及主題研究計劃的撥款結果，將分別撥款資助3份及7份研究建議書，各涉2.36億元及3.3億元。研資局主席唐偉章表示，兩項計劃的撥款不受港大校政風波所影響，評審時只會考慮研究團隊的研究資歷、所交建議書的內容等，形容評審過程「很嚴謹」。
由6間大學共同展開的「香港社區壓力緩解：大型語言模型賦能社交機器人的戰略性研究」是主題研究計劃下的其中一項獲撥款項目，將獲研資局撥款近3521萬元。負責統籌的理工大學設計學院及電子設計學系教授洪約翰表示，去年學童自殺個案頻生，班上一名博士生亦輕生離世，讓他萌生研發社交機器人的念頭。他補充，社會大眾尤其年輕人極需向外傾訴生活秘密（life secrets），但卻恐懼與真人交談，盼研發一款人性化居家社交機器人，為本港精神健康服務不足的人群提供定制的心理健康支援。
另有3個項目獲選下學年「卓越學科領域計劃」，皆涉醫療、護理範疇，其中由4間大學合作研發的「人工智能驅動手術機械人」將獲研資局資助近8513萬元，撥款額屬各項目中最高。
7科5**入港大 最高可獲100萬元
此外，港大昨公布下學年聯招（JUPAS）入學獎學金詳情，將預留逾4500萬元予本地新生。其中考獲7科5**的「超級狀元」將獲學費全免及海外學習獎學金，合共可達100萬元；考獲6科5**的「狀元」亦可獲高達50萬元獎學金。