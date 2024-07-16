第二學位醫科課程 中大：積極籌劃

據悉教資會邀增學額包括取錄有學位者

醫衛局回覆本報稱，教資會正處理各大專院校2025/26至2027/28年度課程計劃，政府現階段不宜評論個別院校的建議，但會繼續保持溝通。該局稱本地院校所有醫科課程須醫委會評審及核准，畢業生方可免試註冊實習及執業。

醫衛局：開辦課程須考慮質素效益

該局稱任何新開設課程需具備充足教學和培訓人員及設施，亦需有助增加本地醫生供應，又稱開辦醫科課程涉及數以十億計公帑投入，須審慎考慮課程質素及成本效益。

長遠爭增至400學額 未開綠燈

港大醫學院正申辦4年制第二學位課程，本報昨引述消息報道方案正待教資會審批，該院首年擬開設40個學位，暫未向醫委會提出申請課程評審。據了解，教資會早前向兩間醫學院提出明年起每年增至各自招收325名醫科生，即共增加60個學額，並提議招收第二學位學生。至於兩院長遠爭取加至400個學額的目標，據悉與教資會討論未有觸及，暫未「開綠燈」。

中大醫學院表示，多月前已着手與當局商討有關細則，在早前提交教資會的規劃建議書加入有關安排，並正積極籌劃，包括教學人手、入學資格和名額、課程設計、臨牀學習配套等。該院稱由於牽涉不同持份者，包括醫委會、醫管局及不同政策局，會與他們緊密和深入溝通，確保平衡各方需要及考慮，令資源用得其所。

中大消息稱，目前醫學院每年有招收第二學位醫科生，例如來自護理學的學生可按自身應付能力等選擇是否縮減醫科修讀年份，最多縮至5年。消息稱中大向教資會提交的方案包括為第二學位學生開設新課程。