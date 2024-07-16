明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

第二學位醫科課程 中大：積極籌劃

【明報專訊】港大醫學院近日搶閘公布正申辦4年制第二學位臨牀醫學課程，最快明年入讀。中大醫學院昨回覆本報透露，教資會早前邀請兩間醫學院磋商2025至2028學年增加30個醫科學額，包括取錄已具備其他學位或資歷者，該院正積極籌劃有關安排，待教資會落實方案並批出項目細則後，適時公布收生及課程安排。據悉，招收第二學位醫科生的提議由教資會提出。

據悉教資會邀增學額包括取錄有學位者

醫衛局回覆本報稱，教資會正處理各大專院校2025/26至2027/28年度課程計劃，政府現階段不宜評論個別院校的建議，但會繼續保持溝通。該局稱本地院校所有醫科課程須醫委會評審及核准，畢業生方可免試註冊實習及執業。

醫衛局：開辦課程須考慮質素效益

該局稱任何新開設課程需具備充足教學和培訓人員及設施，亦需有助增加本地醫生供應，又稱開辦醫科課程涉及數以十億計公帑投入，須審慎考慮課程質素及成本效益。

長遠爭增至400學額 未開綠燈

港大醫學院正申辦4年制第二學位課程，本報昨引述消息報道方案正待教資會審批，該院首年擬開設40個學位，暫未向醫委會提出申請課程評審。據了解，教資會早前向兩間醫學院提出明年起每年增至各自招收325名醫科生，即共增加60個學額，並提議招收第二學位學生。至於兩院長遠爭取加至400個學額的目標，據悉與教資會討論未有觸及，暫未「開綠燈」。

中大醫學院表示，多月前已着手與當局商討有關細則，在早前提交教資會的規劃建議書加入有關安排，並正積極籌劃，包括教學人手、入學資格和名額、課程設計、臨牀學習配套等。該院稱由於牽涉不同持份者，包括醫委會、醫管局及不同政策局，會與他們緊密和深入溝通，確保平衡各方需要及考慮，令資源用得其所。

中大消息稱，目前醫學院每年有招收第二學位醫科生，例如來自護理學的學生可按自身應付能力等選擇是否縮減醫科修讀年份，最多縮至5年。消息稱中大向教資會提交的方案包括為第二學位學生開設新課程。

相關字詞﹕教資會 醫務衛生局 醫生 中大醫學院 港大醫學院

上 / 下一篇新聞

疫下屯院等上房7小時 病漢死亡 家屬稱氣喉鬆脫兩小時「無郁過」 護士站不見護士
疫下屯院等上房7小時 病漢死亡 家屬稱氣喉鬆脫兩小時「無郁過」 護士站不見護士
仁濟縫針女童仍危殆 醫局：專家倡可先麻醉
仁濟縫針女童仍危殆 醫局：專家倡可先麻醉
德田邨夫婦失聯 親屬報警揭燒炭雙亡
德田邨夫婦失聯 親屬報警揭燒炭雙亡
50髮型用品 逾九成檢有害物 4含歐盟禁用致敏香料 1揮發化合物超港規定
50髮型用品 逾九成檢有害物 4含歐盟禁用致敏香料 1揮發化合物超港規定
礦泉水礦物指標最遠差33倍 一款遜純淨水
礦泉水礦物指標最遠差33倍 一款遜純淨水
搬屋公司「全包價」定義有別 超量加費半數無列標準
搬屋公司「全包價」定義有別 超量加費半數無列標準
事主證供矛盾 被指宿舍狎童警脫罪
事主證供矛盾 被指宿舍狎童警脫罪
認20年前姦偷情女友稚女 七旬翁還押
認20年前姦偷情女友稚女 七旬翁還押
黃綺琳：港擅精簡場景 不敢天馬行空 赴台發展感自由度大 慶幸受港「訓練」執行力強
黃綺琳：港擅精簡場景 不敢天馬行空 赴台發展感自由度大 慶幸受港「訓練」執行力強
稱新世代慣看短文 改編影視助投入文學
稱新世代慣看短文 改編影視助投入文學
文學影視各有特色 「有啲要睇書有啲睇影像好啲」
文學影視各有特色 「有啲要睇書有啲睇影像好啲」
休班警偕4人工廈賭博罪脫 律政司上訴得直罰款
休班警偕4人工廈賭博罪脫 律政司上訴得直罰款
護士認高買罰款 稱職場遭排擠致病
護士認高買罰款 稱職場遭排擠致病
校政風波削港大撥款否 教資會：續按現機制處理
校政風波削港大撥款否 教資會：續按現機制處理
的士撞斃老翁稱內疚 司機自撤擔保判囚兩年
的士撞斃老翁稱內疚 司機自撤擔保判囚兩年
「技術支援」網騙兩月12宗 多英語者中招 洋婦失千萬
「技術支援」網騙兩月12宗 多英語者中招 洋婦失千萬
男子兌虛幣被騙300萬 警拘3人檢萬張練功券
男子兌虛幣被騙300萬 警拘3人檢萬張練功券
簡屋「優先處理」申請截止 收表逾萬超額1.3倍
簡屋「優先處理」申請截止 收表逾萬超額1.3倍
衝突現場用電玩術語 屠龍案被告：僅亂噏無關戰術
衝突現場用電玩術語 屠龍案被告：僅亂噏無關戰術
中五男生廣田邨墮樓亡
中五男生廣田邨墮樓亡
灣區熱搜：廣州無牌共享電雞湧現 安全成疑 經營平台逾10個 保養差用家欠保障
灣區熱搜：廣州無牌共享電雞湧現 安全成疑 經營平台逾10個 保養差用家欠保障
灣區熱搜：電雞自燃火燒連舖 城中村禁停泊
灣區熱搜：電雞自燃火燒連舖 城中村禁停泊
灣區手記：明事理 ／文：尚東美
灣區手記：明事理 ／文：尚東美
【Emily】消委北角office裝修完 會議室名「有水有木」
【Emily】消委北角office裝修完 會議室名「有水有木」
【Emily】教大教育學士畢業生起薪3.47萬新高
【Emily】教大教育學士畢業生起薪3.47萬新高
【Emily】民記再開「政道」班 報名須交文談「由治及興」
【Emily】民記再開「政道」班 報名須交文談「由治及興」
【Emily】立會晤慈善機構 梁君彥讚配合房策
【Emily】立會晤慈善機構 梁君彥讚配合房策
【Emily】青協全健大樓啟用 料年服務1.5萬人
【Emily】青協全健大樓啟用 料年服務1.5萬人
【Emily】旅局料吸700調酒師 亞洲50佳酒吧今揭
【Emily】旅局料吸700調酒師 亞洲50佳酒吧今揭