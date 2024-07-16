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港聞二

護士認高買罰款 稱職場遭排擠致病

【明報專訊】25歲女護士上月在觀塘超市和飲料店盜去總值500多元貨品，她昨在觀塘裁判法院承認兩項盜竊罪，罰款2000元。辯方求情稱，案發時任職公立醫院的被告在職場遭資深護士排擠，精神壓力漸增導致患上婦科病，被醫生診斷為不育。裁判官稱明白被告工作壓力大，但不應以傷害自己的方法解決，可尋求專業人士協助。

被告許鳳熒承認兩項盜竊罪，指她今年6月30日在觀塘apm地下低層一田超市偷竊一杯周打蜆湯、一杯芝士蛋糕、一杯提拉米蘇、一盒焗飯、一包焗魚、一包豬仔骨及一包木瓜，總值467.3元；以及同日在港鐵觀塘站健康工房偷竊一樽椰子飲品、一樽杏仁茶及一包西米露，總值113元。

案情稱，當日一田超市經理見被告形迹可疑，帶走貨品但無付費。被告走出超市門外之際遭經理截停及報警，被告向警員說「對唔住阿sir，啲嘢我冇畀錢，我自己食」。警員再在其背囊發現涉案飲料和糖水，被告承認是同日稍早時在健康工房盜取。

辯方求情稱，被告案發時在公立醫院骨科復康科任職約8個月，工作壓力大，每周6個工作天，其中一天為通宵更。辯方稱，部門大部分為資深護士，被告遭他們排擠，例如說「你（被告）唔使搞掂病人，搞掂自己就得」，精神受困擾致荷爾蒙失調，患上婦科病，現已辭職。

【案件編號：KTCC 1360/24】

相關字詞﹕公立醫院 護士 店鋪盜竊

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