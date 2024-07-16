護士認高買罰款 稱職場遭排擠致病

被告許鳳熒承認兩項盜竊罪，指她今年6月30日在觀塘apm地下低層一田超市偷竊一杯周打蜆湯、一杯芝士蛋糕、一杯提拉米蘇、一盒焗飯、一包焗魚、一包豬仔骨及一包木瓜，總值467.3元；以及同日在港鐵觀塘站健康工房偷竊一樽椰子飲品、一樽杏仁茶及一包西米露，總值113元。

案情稱，當日一田超市經理見被告形迹可疑，帶走貨品但無付費。被告走出超市門外之際遭經理截停及報警，被告向警員說「對唔住阿sir，啲嘢我冇畀錢，我自己食」。警員再在其背囊發現涉案飲料和糖水，被告承認是同日稍早時在健康工房盜取。

辯方求情稱，被告案發時在公立醫院骨科復康科任職約8個月，工作壓力大，每周6個工作天，其中一天為通宵更。辯方稱，部門大部分為資深護士，被告遭他們排擠，例如說「你（被告）唔使搞掂病人，搞掂自己就得」，精神受困擾致荷爾蒙失調，患上婦科病，現已辭職。

【案件編號：KTCC 1360/24】