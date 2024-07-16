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港聞二

休班警偕4人工廈賭博罪脫 律政司上訴得直罰款

【明報專訊】警方前年突擊行動搗破火炭工廈一個賭檔，拘捕多人，其中一名休班警和另外4人否認「在賭場內賭博」及違反口罩令等8罪，受審後全部罪名不成立。律政司針對賭博罪裁決提出覆核，暫委裁判官陳業禧昨在沙田裁判法院裁決稱，辯方單單以現場有卡拉OK和桌上遊戲，未能證明被告只參與賭博以外活動，終裁定5名被告賭博罪成，判各人罰款4000元。

官引賭博例 在賭場者推定曾賭

被告為警員鍾志恒（37歲，圖）、的士司機周寶江（55歲）、無報稱職業施福期（58歲）、店務助理馬浚杰（28歲）及家庭主婦胡思慧（47歲），被控2022年7月23日在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。

辯稱現場有其他娛樂 官：距離遠

陳官裁決提及《賭博條例》稱，除非有相反證據，否則在涉事地點發現賭博設備和人的話，必須推定該些人曾在該賭場賭博。對於辯方稱現場內設有卡拉OK，被告可能只進行其他活動，陳官認為兩者距離遙遠，未能構成合理疑點，而且被告均不作供，有被告在警誡下聲稱只和友人打麻將，亦有被告表示不認識其他玩家和承認下注，法庭就供辭入罪性給予較高比重。

陳官認為辯方依賴被告們聊天吃喝，不足以令於社交場合賭博的抗辯成立，裁定被告賭博罪成。不過，陳官考慮到控方擬提出覆核的時間不尋常地長，對被告不公，以罰款方式處理。

【案件編號：STCC57/23】

相關字詞﹕覆核案件 非法賭博 警員犯法

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