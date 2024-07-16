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港聞二

黃綺琳：港擅精簡場景 不敢天馬行空 赴台發展感自由度大 慶幸受港「訓練」執行力強

【明報專訊】「可能因限制得多令我們不敢天馬行空。」身兼填詞人、作家、導演及編劇的黃綺琳（Norris）是今年香港書展6名年度主題推介作家之一，最為人知曉的影視作品是她執導的電影《填詞L》，改編自她10多年前的小說《我很想成為文盲填詞人》。數年前隻身赴台發展並執導首部台灣網絡劇，她認為當地創作自由度較香港大，例如可在銀行及美術館等實景拍攝，笑言在港不敢在劇本寫下醫院等場景。不過，她慶幸受過香港市場的訓練，稱台灣影視界很欣賞港人執行力，「香港影視從業員幾優秀」，認為港人可嘗試突破框架。

明報記者 黃廸暉

踏進黃綺琳位於太子的家，未亮燈的金都商場霓虹燈由對面始創中心的玻璃映入眼簾；將視線稍往左移，兩塊貼有《填詞L》海報的硬卡板並排在擺滿雜物的儲物架，儲物架旁的地上則堆滿她中五那年以筆名「羅維絲」自資出版的首本小說《三喊姻緣》。她除了擔任電影編劇，亦曾在劇集《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》及《歎息橋》擔任編劇。

台不乏性小眾題材 港「唔太收得」

黃綺琳2020年底隻身赴台發展，她說出發前仍未覓得當地工作，當時本港正值新冠疫情高峰，但她形容台灣當時「如常生活」，故「膽粗粗」赴台尋找工作機會。她赴台後可謂愛情事業兼收，先在當地認識到現時的丈夫，再有幸執導首部台灣網絡劇《此時此刻》其中兩個單元。

被問及兩地的創作自由有何不同，黃綺琳稱華語地區中，台灣在政治題材上較沒限制，撇除審查，她認為主因是當地的選舉，令市場對政治題材作品很有興趣及有很多素材，相反香港在這題材上，一直在戲劇或現實上缺乏相關訓練。另一分野在於台灣市場不乏BL（男男戀）及LGBT+（性小眾）題材的作品，相反香港雖有電影《叔叔》及《從今以後》，但票房似「唔太收得」，認為香港較少類似題材很大可能是市場考慮。

拍銀行可用實景 「在港沒可能」

黃綺琳提到，在台拍攝有更多場景選擇，不會被場景規限，「可能（台灣面積）空間大一點，變成租金沒有香港那麼誇張」。她舉例在台灣可於銀行及美術館等實景拍攝，「在香港是沒可能的」，笑言在香港不敢在劇本寫下醫院及警署等場景。另一分別在於拍攝節奏舒服，她舉例一集《此時此刻》約有10天拍攝，在港則需在3天內拍完，她認為多出的一倍時間可讓她有更多思考空間，幕前及幕後團隊亦沒太大壓力。

然而，黃綺琳也說慶幸曾受過「香港」訓練，形容港人久經市場殘酷訓練，需在精簡場景表達故事，「但可能因限制得多，令我們不敢天馬行空」。不過，她說台灣影視界很欣賞港人的執行力，故認為香港影視界可嘗試不要太限制自己。

台慣看串流 港電影市場較健康

對於有人認為本港創作空間萎縮，黃綺琳不諱言「香港電影從來都是商業主導」，但亦認為香港電影市場較台灣健康，因港人習慣看電影，票房盈利亦較多，台灣人疫後則習慣看串流平台。

談到香港對影視及文學創作的支援，黃綺琳認為香港的支援傾向成果論，「一定要交功課」，然而劇本開發未必很快可見到成效，她苦笑道若香港的支援是必須要看到效果，等於「只可以支持港人（入場）看電影」。她亦認為，本港對業界的前期支援不足，建議可透過教育提升港人看影視及文學作品的品味。

「香港係一個懲罰夢想嘅地方。」《填詞L》女主角羅穎詩道。對於有志於填詞、寫作、執導及編劇發展的港人，黃綺琳認為他們選擇以興趣作為職業或夢想，「他們的念力已大到不需我這個『三唔識七』的人去鼓勵」，只需坦誠面對心裏所想。

（書展2024）

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