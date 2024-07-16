認20年前姦偷情女友稚女 七旬翁還押

女友酗酒愛打牌 託被告照顧

被告秦廣球（現74歲）為香港居民，他承認各兩項對16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦及非禮罪。案情透露，事主X於內地出生，原與生母居於深圳，X父為香港人，每周返回深圳一次。自2004年，4歲的X在內地讀幼稚園時，被告幾乎每天到X與母親的家，X母把X交由被告照顧，並吩咐X稱呼被告為「爹哋」，X聽從。

事主案發5至10歲

首次事發於2005年，X母出門打麻將，着被告照顧X，被告播放色情影片給X觀看，又叫她不要告訴母親。被告除褲要求X替他口交，X起初拒絕但遭被告罵她不聽話，她驚慌照辦，之後感惡心才暫停。至約翌年，被告再趁X母去打麻將時脫掉X的衣服，叫X躺在牀上跟她玩遊戲，將X強姦，X感痛楚及稱不情願，被告無視並繼續。被告另涉對X使用震動器。

2007年，X生父申請兩母女來港，X母周末帶就讀小二的X到被告家，被告每隔半個月強姦X，但X忘記詳情，其中被告曾經在替X洗澡時強姦她。2008年，被告接X放學時在商場平台伸手入校服指插她私處。2010年，被告在家舔X胸部和私處，被告其後兩年亦對X上下其手約10次。

至2012年，X與母親爭執時揭發X被侵犯，X母感抱歉及承諾不再見被告，X為免父母離婚沒告知生父。X後來發現母親仍約見被告，於是2022年將事件告訴生父及報警。被告在錄影會面下承認在X年僅3歲起撫摸親吻她，亦在X熟睡時吻她，被告稱事後對兩母女感歉疚。X母承認案發數年間經常飲醉酒，着被告照顧X。X另在日記表達對被告的憎恨。

【案件編號：HCCC8/24】