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港聞

港聞二

事主證供矛盾 被指宿舍狎童警脫罪

【明報專訊】休班男警被指在紀律部隊宿舍三度非禮12歲女童，包括篤其胸部及臀部，他否認3項非禮罪，案件昨於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。暫委裁判官陳曉明指事主口供在盤問下前後矛盾和不合理，可見她對事件記憶模糊，口供更存在匪夷所思情節，法庭拒絕接納，被告則口供清晰合理。陳官亦認為被告於案中無自招嫌疑，下令控方向辯方賠償訟費。

官指記憶模糊 情節匪夷所思

被告U.K.B.（27歲）被控2019年12月某日、2020年7月某日及8月某日於秀茂坪紀律部隊宿舍某單位非禮女童X。陳官裁決時引述X口供稱，3次非禮均在睡夢中發生，被告分別篤她臀部及右胸，以及摸她胸部。陳官認為X的口供在盤問下出現關鍵分歧，例如2020年7月的事件中，X聲稱張開眼後看見被告跨過嬰兒圍欄逃回房間，但檢查相關照片，該圍欄最少同年3月已拆除，可見X對事件記憶模糊或有錯誤。

陳官續說，X聲稱第三次事件中於房間遭摸胸時看到被告側面，但觀乎兩人當時位置，X理應不會見到被告側面。X另稱被告被發現非禮行徑後不是馬上逃離現場，而是趴在地上、低頭，花約共40秒慢慢倒後爬出房間；陳官認為此證供匪夷所思，情節與X常遊玩的遊戲「PUBG」相似，反指若真有此事發生，X為何不向同房親人求救。

半醒近視眼 不可能看出被告

陳官稱，3次非禮均在事主半睡半醒間發生，加上事主有近視及散光，案發時無戴眼鏡，不可能望到被告樣貌；庭上證供亦稱，X的家人曾在X睡覺時觸碰其身體作弄她，而被告口供在盤問下沒動搖，辯方證人即被告同袍亦稱被告品格良好，陳官接納辯方證供，裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告所有罪名不成立。

【案件編號：KCCC 3375/2023】

相關字詞﹕罪名不成立 非禮 休班警

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