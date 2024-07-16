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港聞二

搬屋公司「全包價」定義有別 超量加費半數無列標準

【明報專訊】消委會市場調查發現，搬屋公司普遍以「全包價」方式收費，惟不同公司對「全包價」定義有別，收費可以相差1.3倍，若物品超出預先估計數量，部分公司更會加費，惟無列明收費標準。消委會提醒市民宜貨比三家，與搬屋公司簽訂合約前，須留意條款細節及問清收取額外費用準則。

消委會5至6月向126間提供本地家居搬運服務的公司發問卷，查詢報價及收費方式、最低消費金額、額外收費等服務條款，獲20間回覆。16間提供「全包價」，即包括搬運所有家俬雜物時衍生的所有費用。消委會假設2人家庭平日由鯉魚門村屋搬往將軍澳屋苑，「全包價」報價由4800至1.12萬元，價格相差逾1.3倍；5人家庭周末由北角搬遷往美孚，報價則介乎6800至1.2萬元，相差約75%。

16「全包」公司 3間超量不加收

消委會稱，假設搬屋當日物品數量超出預計數量，16間提供「全包價」公司僅3間稱按原定「全包價」收費，一間沒透露處理方式，另外12間稱加收費用，惟只有4間有明確收費標準。該會稱有關做法或最終引致爭拗，建議雙方同意下，搬運公司應盡可能派職員上門觀察實際情况才報價，雙方亦應先訂明實際搬屋物品數量、與預期落差時處理方法，並列入合約。

「按件收費」部分公司收紙箱費

消委會稱「按件收費」公司表面上收費較清晰，但不同公司價格差距相當大，部分會另外收取紙箱費及附加費。以小型貨物如紅白藍袋、儲物膠箱、行李箱等為例，收費最低一間每件6至12元，最高一間則需40至80元，相距近6倍，但收費較高的公司已包括紙箱費用，而較便宜一間則收取每個紙箱15元，另徵收200元周末及假日附加費，每層樓梯亦需加收總額的30%。

10公司無定私隱政策 私穩署審查

個人資料私隱專員公署發新聞稿稱，留意到消委會調查報告提及有10間搬屋公司無制定私隱政策，有一間公司稱報價相片及影片保存期限最長為10年，公署已就事件展開循規審查，包括主動聯絡相關公司。

（消委報告）

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