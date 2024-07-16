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港聞

港聞二

礦泉水礦物指標最遠差33倍 一款遜純淨水

【明報專訊】消委會測試市面30款瓶裝水樣本，無發現有害物質超出世衛準則值，所有樣本可安心飲用。不過，消委會稱用作剖析影響水的味道、顏色、礦物質含量的指標「溶解性總固體（TDS）」，天然礦泉水「三得利」的樣本每公升僅含19毫克，不及純淨水「美果」的24毫克。該會認為純粹從性價比而論，較便宜的非天然礦泉水，以至煮沸的自來水或是較佳選擇，測試結果反映產品售價與TDS含量無必然關係。 

測試顯售價未必關礦物量

30款瓶裝水樣本平均每公升售價3.6至114.7元。消委會稱，樣本間價格差異頗大，其中天然礦泉水樣本每公升平均售價20.8元，是蒸餾水及純淨水樣本約3倍。消委會稱，TDS含量愈高，表示水的溶解固體包括礦物質含量愈高；雖然天然礦泉水含天然礦物質，但各樣本TDS含量差距頗大，由每公升19至657毫克不等，最高與最低相差甚遠，而樣本間售價亦差距大，測試結果反映產品售價與TDS含量無必然關係。 

測試亦發現，「百歲山」和「農夫山泉」檢出每公升3微克溴酸鹽，達歐盟對天然礦泉水及泉水的標準上限。消委會指出，溴酸鹽是消毒過程中的副產品，如大量攝入，可引致惡心、腹痛、嘔吐和腹瀉，嚴重者可影響腎臟和神經系統，其中一種溴酸鹽已被列為可能致癌物質。農夫山泉回覆消委會稱公司嚴於律己，致力提供安全產品。

消委會稱，每100立方米食水水費262元，折合每公升售價0.262仙，反觀蒸餾水及純淨水（不添加礦物質）樣本每公升平均售價7.02元，是自來水售價的2679倍，相比下自來水更經濟實惠。

消委會認為，塑膠瓶裝水消耗量增加，或令塑膠污染日益嚴重，市民應改變生活習慣，從源頭減塑，減少購買塑膠瓶裝水，減少對環境污染。

（消委報告）

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