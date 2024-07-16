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港聞二

50髮型用品 逾九成檢有害物 4含歐盟禁用致敏香料 1揮發化合物超港規定

【明報專訊】消委會測試市面上50款頭髮造型用品，發現逾九成樣本檢出有害物質，當中部分更超出歐盟、內地或本港規定，促請生產商積極改善產品安全。消委會稱，有4款造型用品檢出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛（BMHCA）；而鈴蘭醛在動物實驗中對成年動物的性功能和生育能力造成影響，亦可能影響內分泌系統功能。測試又發現3款髮蠟檢出歐盟禁用防腐劑MIT、一款髮蠟樣本的防腐劑濃度超出內地及歐盟要求、一款定型噴霧樣本的揮發性有機化合物（VOC）含量超出本港規定。

44款檢致敏香料 最多8種

消委會測試的頭髮造型用品包括14款定型噴霧，9款非壓縮型噴髮膠或造型護理噴霧，10款定型啫喱、泡沫或髮乳類產品，10款髮蠟和7款髮泥。

測試發現，共44款檢出1至8種香料致敏物質，當中9款檢出5種或以上的香料致敏物質，另有3款樣本的香料致敏物質總檢出量超過0.5%。

3髮蠟含歐禁用防腐劑

消委會表示，Ida Faddy、SHHH、Deuxer共4個樣本檢出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛，含量由0.0018%至0.014%（見表）。江獸髮蠟、SHHH及Deuxer的3款髮蠟則檢出含防腐劑甲基異噻唑啉酮（MIT），含量由0.0015%至0.0095%，未能符合歐盟的相關要求，但符合內地不能超過0.01%的要求；江獸髮蠟樣本同時檢出另一種防腐劑propylparaben，濃度0.16%，超出內地及歐盟濃度要求。

環保署跟進VOC超標產品

消委會按加州空氣資源委員會（CARB）的建議方法，檢測14款定型噴霧的揮發性有機化合物VOC含量，含量最高的樣本為TRESemme，含量達77%，超出本港《空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》訂下的55%最高可容許限值；AVEDA及Kevin Murphy兩款樣本的VOC含量則達上限。消委會稱已轉交環保署跟進，環保署表示已立即展開調查，結果與消委會相若，現就相關噴髮膠進一步調查，如發現進口商違反規例會考慮採取法律行動。

四成樣本標籤欠重要資料

消委會亦表示，大部分樣本標籤欠缺重要資料，其中近四成（19款）樣本未有以中文或英文標示成分列表；17款無標示任何有效期資訊。消委會促請供應商改善產品標籤，以保障消費者健康和提升資料透明度。多款樣本檢出芳樟醇及檸檬烯這兩款香料致敏物質，含量全超出歐盟須標示該等香料致敏物質的上限，惟部分樣本欠標示。

消委會提醒，市民購買頭髮造型產品前，應細閱產品成分、使用方法和標籤資料，曾有濕疹、過敏肌膚的人，要避免選用含香料致敏物質或可致敏防腐劑的產品，而使用頭髮造型產品後，應每日用洗髮水清潔。

明報記者

（消委報告）

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