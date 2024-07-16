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疫下屯院等上房7小時 病漢死亡 家屬稱氣喉鬆脫兩小時「無郁過」 護士站不見護士

【明報專訊】剛為人父的五旬跨境貨車司機2021年7月在內地腹痛，一個月後返港求診，在屯門醫院等候近7小時後死亡，為新冠疫情下在公立醫院急症室等候上病房期間死亡個案。死因庭昨展開死因研訊，家屬供稱曾於當日下午近5時及晚上7時拍照，發現事主姿勢「無郁過」，鼻上氧氣喉鬆脫位置一樣。家屬關注，事主牀尾設有一部電子顯示屏，護士站可透過顯示屏觀察情况，惟家屬兩次前往護士站均不見有護士駐守。

明報記者

事主黃潤全（終年55歲）與妻兒居於廣東惠州，他於2021年8月18日早上由廣州的醫院派送救護車送到深圳灣口岸，再由本港救護車送往屯門醫院急症室，同日晚上不治（見表）。

姊夫曾繁鴻表示，事主經歷3段婚姻，2021年6月和第三任妻子在內地結婚，兒子不久出生。曾繁鴻稱，事主吸煙飲酒多年，2006年中風後戒煙戒酒，後恢復習慣，另於2011年確診糖尿病，仍照常工作。曾繁鴻透露，事主2021年7月致電家人稱身體不適，先後到惠州及廣州的醫院求診，僅診斷肝發炎，無驗出詳細病情，事主和家屬商討後決定返港求醫。

家屬偷入病房餵水 牀邊無平安鐘

曾繁鴻透露，事發時正值新冠疫情，家屬諮詢入境處、衛生署等意見，始安排事主於8月18日返港求醫。他提及，事主返港前做過核酸測試，結果呈陰性。曾繁鴻與妻（即事主胞姊）當日下午前往屯門醫院，得知事主已送往位於急症室層的9A病房，他一度嘗試入內，被職員阻止，只好在門外守候；後來他趁職員不在，多次「偷雞」走入病房餵事主飲水，見事主吊鹽水和接駁氧氣喉，牀邊不設求救的平安鐘。

曾繁鴻續稱，至下午近4時，他問護士事主何時上病房，獲告知仍要等候。晚上7時，胞姊發現事主身體冰凍和無反應，隨即通知醫生，事主晚上8時宣告不治。在死因裁判官提問下，曾繁鴻稱事主牀尾有一部電子顯示屏，護士站可從顯示屏觀察情况，惟他兩度經過護士站時，發現「冇人喺度」。

救護指事主返港清醒 正常對答

內地病歷顯疑癌擴散肚脹

消防處救護隊目陳旭華供稱，當日收到控制中心調派，於深圳灣口岸接載事主。陳表示，根據內地醫院的病歷，事主疑有癌症擴散、肚脹等病徵，但陳觀察事主精神狀態清醒，能正常對答。聆訊今續，預計傳召屯門醫院急救室護士長作供。

【案件編號：CCDI 1035/21】

（死因研訊）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新冠疫情 屯門醫院 死因研訊 中港司機

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