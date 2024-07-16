灣區手記：明事理 ／文：尚東美

筆者所乘巴士上的乘客反應也真實，最開始對於塞車，他們是理解的，畢竟第一日嘛，大家都想「嘗鮮」，但一分一秒過去，車子動也不動，乘客開始疑惑，「是撞車嗎？為什麼沒消息？」這時候車上人需要的是知道塞車原因，而不是心裏沒底卻又要沒了期地呆等。再後來，信息的不透明令疑惑進一步惡化成焦慮與不滿，有乘客鼓譟了，車上有老有嫩，水不敢飲，廁所沒法去，「塞那麼厲害，就沒人管一管嗎？沒人來處理嗎？」

之後，有乘客提出不如折返，但起初司機和隨車的巴士公司職員是不敢答應的，估計是因為公司沒命令下來，怕擅自改道會被問責，但可能他們也明白車上有老有嫩，堅持塞下去並非辦法，也可能他們亦人有三急。最後在徵得全車乘客同意下決定折返。決定一下，全車掌聲雷動，大讚他們明事理，也聽到有乘客說：「放心，問責下來，我們願意為你做證，是我們要求的。」

隨着巴士徐徐駛離，有乘客輕聲說：「今次會不會有領導要問責？」「對呀，明知那麼多人想來走走，怎不提前準備應急方案？」「對呀，管理有問題。」下車後，有乘客對司機和職員舉大拇指，再次稱讚他們明事理，至於原本的疑問，似乎也隨着能夠下車而煙消雲散。

文：尚東美