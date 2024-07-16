灣區熱搜：廣州無牌共享電雞湧現 安全成疑 經營平台逾10個 保養差用家欠保障

明報記者 林迎

現時在廣州白雲、黃埔、海珠、天河、花都、南沙等多區街頭都可見共享電動單車，經營平台超過10個，使用者只要掃取車身二維碼，登記個人資料便可駕駛，各平台收費不一，一般為首10至15分鐘收費2至3元（人民幣，下同），之後每5分鐘加收1元。平台會表明共享電動單車只可在指定營運範圍行駛及還車，一旦車輛駛出營運區或沒有停放在指定停車點，則要加收調度費。

多不設腳踏板違規

有被揭煞車失靈

記者較早前曾試乘某平台「電雞」，不僅沒有掛上車牌，頭盔亦十分骯髒，部分「電雞」座位還破損，車身亦無行駛合格標誌。此外，共享「電雞」多數不設腳踏板，違反廣州市《電動自行車安全技術規範》提出「電雞」必須提供腳踏板的要求。有內地媒體更發現，有些共享「電雞」煞車失靈、沒有煞車燈和轉向燈等，而且國家規定未滿16歲禁止駕駛電動單車，但平台沒有嚴格審查，只要登記者合資格，駕駛者是否同一人及是否成年，難以查核。

管理法律空白

只罰違規駕駛者

廣州市政府曾多次重申不鼓勵發展共享電動單車服務，但未有言明平台經營會否違規。去年廣州市兩會有人大代表建議禁止營運共享電動單車，廣州市交通運輸局表示，目前從國家到地方都暫未公布有關共享電動單車管理的專項法規，故仍屬法律空白，暫只能按違反道路交通安全法處罰駕駛者，或是依「佔道經營」暫扣車輛，不得沒收，最後仍要還給車企，故一直未能禁絕。

據了解，共享電動單車平台不一定是廣州企業，一些平台的客服只表示在廣州投放車輛是「按照當地政策正常投放，消費者可以使用」，又稱駕駛者要配合當地交通規則，「如果交警要沒收車輛，使用者也只能讓交警沒收，平台不會處罰使用者」。