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【Emily】馬季投注額跌4.5% 4年低 馬會話全球吸客 將港轉型匯合彩池中心

【明報專訊】噚日係馬季煞科日，沙田馬場上演11場賽事，天氣時晴時雨無阻一眾馬迷入場，場內氣氛高漲。馬會噚晚公布，煞科戰吸引逾3萬人入場，全日投注額18.7億元，較去年煞科日（同為11場賽事）下跌近一成。全季總入場人數較上年度增加37.6%，投注總額為1347億元，較上一季跌4.5%，係近4個馬季中最低。馬會行政總裁應家柏對全季賽馬總投注額表示滿意。

煞科日3萬人入場投注額跌一成

馬會2023/24季度共舉行88個賽馬日，包括7次黃昏賽，全季有831場本地賽及368場越洋轉播賽。噚日天氣炎熱，下午間中有雨，沙田馬場上演11場黃昏賽，頭場賽事4點開跑，唔少馬迷同內地客兩點就入場。地面投注大堂舞台安排本地樂團表演，有內地客話專程嚟香港睇煞科賽，話氣氛好，會投注數千元考考自己眼光。

馬會行政總裁應家柏話，儘管香港市場深受經濟衰退影響，但憑藉馬會喺全球積極拓展顧客基礎嘅策略取得成績，抵消咗部分損失，其中香港賽事嘅匯合彩池投注額破紀錄達到288億元，較2022/23年度賽季升13.7%；越洋轉播賽事總投注額（包括全球匯合彩池）升8.7%至128億元。

應家柏話，馬會正透過為世界頂尖賽事提供全球匯合彩池，將香港轉型成為匯合彩池嘅全球中心，年內全球匯合彩池賽事數目由175場增至258場，並已將匯合彩池擴展至澳洲。

應家柏話，馬會將會繼續拓闊海外客戶基礎，而面對本地賽馬投注額下跌，馬會會持續吸引香港馬迷，並同馬迷保持緊密關係。新馬季會將喺9月8日開鑼。

相關字詞﹕馬季煞科

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