氫巴啟航過3隧 城巴：漸取代柴油車或需加價

李卓豪表示，城巴未來會繼續引入氫能巴士，期望可於2045年全面淘汰柴油巴士，實現碳零排放的願景，故未來不會再購買柴油巴士，並會以氫能或電動巴士「一換一」取代柴油巴士。對於車隊未來新能源巴士的分配，他認為氫巴比電動巴在「一換一」下更具發展潛能，因氫巴在性能上可應付所有路線。

議員：先普及 灰氫作過渡

首部服務170線的雙層氫能巴士昨午啟航，路線途經香港仔隧道、紅隧和獅隧。城巴早上先舉行首航儀式，安排該氫巴接載環境及生態局長謝展寰及一眾立法會議員駛經西隧往華富南巴士總站。參與儀式的劉國勳稱，現時灰氫生產成本較綠氫便宜，符合市場經濟效益，認為在氫能發展初期，可用灰氫過渡，令市場有更大誘因應用，推動氫能源發展，相信隨着氫能發展成熟，汽車造價及相關技術成本會下降。

昨日大批巴士迷提早到巴士總站輪候乘搭首部170線氫巴，陳小朋友表示，柴油巴士被逐漸淘汰是「大勢所趨」，惟他關注氫巴上山能力會否較柴油巴士弱。他又期望氫能巴士能推廣到大灣區，提高公眾的環保意識。巴士迷周小朋友表示，氫巴較柴油車寧靜，冀在未來全面淘汰柴油車之際，能保留小部分作展覽。

乘客：冷氣弱 如流動桑拿房

記者昨採訪時發現，車內大部分乘客均認為氫巴空調的製冷效能較差，乘客袁先生及何先生調侃氫巴如「流動桑拿房」及「『輕』微空調巴士」。城巴回覆本報查詢稱，氫巴冷氣系統採用恆溫控制，體驗會受車外炎熱天氣及車上乘客數量等影響，已知悉顧客意見並與生產商跟進，以提升顧客體驗。