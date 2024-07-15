明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

氫巴啟航過3隧 城巴：漸取代柴油車或需加價

【明報專訊】全港首部雙層氫能巴士昨以九巴及城巴合營的170號線載客，首次駛入隧道。城巴董事總經理李卓豪表示，城巴未來不會購買柴油巴士，以「七成氫能巴士、三成電能巴士」為目標；為確保員工薪酬升幅能抵消通脹，並讓城巴有更多空間投資新能源及科技，或有需要加價。立法會環境事務委員會主席劉國勳稱，香港應繼續利用環保效能及成本較低的「灰氫」作燃料，先讓氫能普及。

李卓豪表示，城巴未來會繼續引入氫能巴士，期望可於2045年全面淘汰柴油巴士，實現碳零排放的願景，故未來不會再購買柴油巴士，並會以氫能或電動巴士「一換一」取代柴油巴士。對於車隊未來新能源巴士的分配，他認為氫巴比電動巴在「一換一」下更具發展潛能，因氫巴在性能上可應付所有路線。

議員：先普及 灰氫作過渡

首部服務170線的雙層氫能巴士昨午啟航，路線途經香港仔隧道、紅隧和獅隧。城巴早上先舉行首航儀式，安排該氫巴接載環境及生態局長謝展寰及一眾立法會議員駛經西隧往華富南巴士總站。參與儀式的劉國勳稱，現時灰氫生產成本較綠氫便宜，符合市場經濟效益，認為在氫能發展初期，可用灰氫過渡，令市場有更大誘因應用，推動氫能源發展，相信隨着氫能發展成熟，汽車造價及相關技術成本會下降。

昨日大批巴士迷提早到巴士總站輪候乘搭首部170線氫巴，陳小朋友表示，柴油巴士被逐漸淘汰是「大勢所趨」，惟他關注氫巴上山能力會否較柴油巴士弱。他又期望氫能巴士能推廣到大灣區，提高公眾的環保意識。巴士迷周小朋友表示，氫巴較柴油車寧靜，冀在未來全面淘汰柴油車之際，能保留小部分作展覽。

乘客：冷氣弱 如流動桑拿房

記者昨採訪時發現，車內大部分乘客均認為氫巴空調的製冷效能較差，乘客袁先生及何先生調侃氫巴如「流動桑拿房」及「『輕』微空調巴士」。城巴回覆本報查詢稱，氫巴冷氣系統採用恆溫控制，體驗會受車外炎熱天氣及車上乘客數量等影響，已知悉顧客意見並與生產商跟進，以提升顧客體驗。

相關字詞﹕新能源巴士 氫能巴士 城巴

上 / 下一篇新聞

林建岳：港企不熟電商 好物節助北拓 信展覽業今年全面復常 稱東盟中東買家趨踴躍
林建岳：港企不熟電商 好物節助北拓 信展覽業今年全面復常 稱東盟中東買家趨踴躍
《城寨》勝在創新 電影突圍「要有話題」
《城寨》勝在創新 電影突圍「要有話題」
中東有意來港發人幣債可持續債 與大學交流育才
中東有意來港發人幣債可持續債 與大學交流育才
樓市庫存消化需時 倡投資移民准買住宅
樓市庫存消化需時 倡投資移民准買住宅
杜國威忠於自己 少看小說怕跟風 勉毋懼失敗 做自己喜歡的事
杜國威忠於自己 少看小說怕跟風 勉毋懼失敗 做自己喜歡的事
寄情水墨無束縛 比當編劇更自由
寄情水墨無束縛 比當編劇更自由
書展6年度作家 涵填詞L幻愛作者
書展6年度作家 涵填詞L幻愛作者
夜間浮潛 環署職員溺斃 青年划直立板亡 離灘200米發現
夜間浮潛 環署職員溺斃 青年划直立板亡 離灘200米發現
泳灘掛紅旗與妻各自游 中年漢溺斃
泳灘掛紅旗與妻各自游 中年漢溺斃
店舖盜竊升12% 5個月拘2250人
店舖盜竊升12% 5個月拘2250人
暴雨毀復康工場 300日夜克難重開 利民會中心增「回憶走廊」記錄
暴雨毀復康工場 300日夜克難重開 利民會中心增「回憶走廊」記錄
暫轉工場致抑鬱復發 工友紙筆創作散陰霾
暫轉工場致抑鬱復發 工友紙筆創作散陰霾
濕疹專用服裝助改善睡眠質素
濕疹專用服裝助改善睡眠質素
學生用戶：深層睡眠時間比例勝真絲服
學生用戶：深層睡眠時間比例勝真絲服
中大醫學院內地擬設兩衛星中心 配合河套發展採兩地數據 冀領導臨牀研究
中大醫學院內地擬設兩衛星中心 配合河套發展採兩地數據 冀領導臨牀研究
自研腔鏡手術機械人 待國家審批盼明年初應用
自研腔鏡手術機械人 待國家審批盼明年初應用
救回同胞再見證求婚 富士山港人嚮導倍感動
救回同胞再見證求婚 富士山港人嚮導倍感動
港大新醫科首年擬設40學位
港大新醫科首年擬設40學位
警山頂半山3日陸空反爆竊
警山頂半山3日陸空反爆竊
灣區熱搜：畢馬威：港專業服務優勢在性價比 兼熟中外未必最平精準高效 助外企「引進」華企「走出」
灣區熱搜：畢馬威：港專業服務優勢在性價比 兼熟中外未必最平精準高效 助外企「引進」華企「走出」
灣區熱搜：灣區6地設辦公室 助7市政府招商
灣區熱搜：灣區6地設辦公室 助7市政府招商
【Emily】馬季投注額跌4.5% 4年低 馬會話全球吸客 將港轉型匯合彩池中心
【Emily】馬季投注額跌4.5% 4年低 馬會話全球吸客 將港轉型匯合彩池中心
【Emily】超額逾倍 簡屋優先申請今截
【Emily】超額逾倍 簡屋優先申請今截
【Emily】陳茂波勉DSE生：成績不能斷定未來
【Emily】陳茂波勉DSE生：成績不能斷定未來
【Emily】煤氣公司育「小科學家」 再推入校講座廠房參觀
【Emily】煤氣公司育「小科學家」 再推入校講座廠房參觀
【Emily】基層童中秋開騷 中西樂舞蹈籌款
【Emily】基層童中秋開騷 中西樂舞蹈籌款