港大新醫科首年擬設40學位

綜合多個消息，新課程首選具備醫學相關學位者入讀，例如生物醫學、藥劑學、生物醫學工程、自然科學及生物化學；持非醫學相關學位亦可報讀，但須事前修讀預備課程，課堂時數等待敲定。

無計劃縮短MBBS課程

港大消息人士稱，新課程目標培訓臨牀醫生和科研人員，參考英美部分院校學士後醫學課程。被問會否考慮縮短現有6年制課程，消息稱暫無計劃，新課程是另一途徑，可縮短培訓時間和提供更多臨牀科學家。

兩間醫學院正爭取將學額由各295個逐步增至400個。至於新課程會否計入400個目標學額，據悉須待教資會決定，課程會否獲資助亦待定。教資會數據顯示，2022/23年度醫學學士人均教學成本為27萬元。

現有「4+4」取雙學位

教授：現行安排制度化好事

港大生物醫學和藥劑學學士課程設銜接學位課程，讓學生以「4+4」年時間取得本科及MBBS雙學位。港大醫學院生物化學系教授金冬雁說，除上述銜接課程外，MBBS每年會招收少數已取得生物醫學學士等資格且成績優異學生，部分持碩士或博士學位，並按原有學歷涉獵醫學程度，減免一至兩年MBBS課程，但須確保填補基礎知識。

金冬雁稱，事前未聞4年制新課程，認為將現有安排制度化是好事，提供更公平公開的報讀渠道，招收較成熟且有較強研究能力的學生，配以醫學培訓可更善於科研。他說新課程與科大擬設醫學院課程構思相若，可謂捷足先登。

據悉醫委會未接獲港大醫學院提供新課程資料。醫委會下設教育及評審委員會審核註冊醫生須持有的醫科本科教育及訓練標準，有委員說評審會考慮課程內容和結構是否涵蓋所有醫學知識和經驗的重要範疇，而課程時長尤關重要，質疑若4年培訓等同6年課程，兩間醫學院大可直接縮短課程至4年。