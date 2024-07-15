救回同胞再見證求婚 富士山港人嚮導倍感動

明報記者 楊佩珊

日本傳媒報道，上周三富士山天氣惡劣，當日傍晚一名38歲香港登山客於九合目附近懷疑出現低溫症，在其他人協助下抵達山屋「萬年雪山莊」脫險。當地電視台拍攝有份救人的包括港人領隊Hiro，當時正帶隊登山。

一行4人遇險 兩人先求援

Hiro接受本報訪問稱與事主一行4人原不相識，出發當日遇過對方兩次，曾談及登山計劃。當日他帶隊下午約4時15分抵達山屋，事主的兩名朋友約5時到達山屋，兩人當時有少許低溫情况，告訴Hiro還有兩名同伴在路上，其中一人抽筋。

現低溫症狀 無法動彈

Hiro遂獨自往下山方向尋找兩人，距離山屋約150米處發現他們躲在石頭後避風，其中一人出現初期低溫症狀，另一人蜷縮地上，無法動彈，仍有少許意識，能以單字回答問題。

Hiro當時立即聯絡團友，請山屋人員前來協助救援，但山屋職員婉拒，稱情况惡劣，只能召喚救援隊，但救援隊正進行另一宗拯救，無法到場。其後Hiro一名任職消防員的團友及日籍山屋職員「二當家」到場幫忙，首先將意識尚算清醒的一人帶回山屋，再合力將情况較嚴重的男事主抬到山屋。

領隊團友山屋職員合力

花兩小時抬事主進山屋

Hiro稱，雖然路程只有150米，但當時天氣惡劣，滿佈濃霧，風力接近香港10號風球，而且當地海拔接近3580米，不能心急，最終花約兩小時才將事主帶返山屋。從日本傳媒SBS片段所見，事主被抬入山屋後，有人用毛巾為他擦乾身體，並餵他喝熱湯取暖。

Hiro對於能救回事主一命感開心，他說事主翌日睡醒已恢復精神，「行得走得」，並在山屋向女友求婚成功，他替事主開心。Hiro稱事主一行4人年輕力壯，登山裝備齊全，其中一人登富士山經驗豐富，傾談間知道他們的登山計劃合理且時間充足，只是遇上不可預測情况。Hiro認為他們能拾回一命，最大原因是沒有放棄朋友，選擇最好的方式前往山屋求援。