中大醫學院內地擬設兩衛星中心 配合河套發展採兩地數據 冀領導臨牀研究

中大醫學院團隊透露，正籌備在內地設立兩間衛星學術中心，其中一間位於深圳前海的深圳蛇口太子灣醫院，預計明年第一至二季成立，主打消化疾病；另一間設於廣州南沙的廣州市第一人民醫院，料明年初成立，初期提供樂齡科技與復康服務，其後展開糖尿病及癌症等慢病治療。

目標建灣區醫療科創生態系統

中大醫學院副院長（醫療系統）胡志遠說，醫學院目標建立大灣區醫療科創生態系統，促進該院學術培訓和發展，並與內地醫院、科研和學術機構、投資者和醫療產業等加強聯繫。他說建設生態系統「未必需要一間大型醫院」，該院將於兩間衛星學術中心訂立港式管治和制度，交流技術和分享經驗，而醫學院負責高層次規劃，不會直接提供臨牀服務，中心收益不會撥歸醫學院，故該院毋須注資。

至於中心會否拉走本港緊張的醫療人手，胡稱目前只有他和另一行政人員負責項目，不會帶走醫學院教授。他稱將透過在內地工作的醫學院博士畢業生等網絡，培訓人才並提升中心臨牀水平，符合一定水平才會展開臨牀研究。

趙偉仁稱，醫學院人力資源有限，故大灣區發展須具策略，而該院會繼續集中在港發展，「不是將全隊軍隊放上去」。他不排除兩間中心發展成熟後會擴展至其他內地地點，或透過其聯通其他醫院合作。

中大副校長兼中大醫學院一期臨牀研究中心總監陳德章說，醫學院與223間國際企業、18間本地企業及13間內地企業緊密合作，其中最缺乏內地伙伴，正急起直追，相信情况兩年後會截然不同。胡志遠說，推動成立衛星中心時，至少10間企業接洽，大部分是國際藥企總部、亞太區或內地分支，亦有內地企業接觸；又稱不少醫療企業拓展市場時，醫學院是首選合作伙伴，成為獨特優勢。

河套無臨牀設施 角色互補

位於河套區的港深創新及科技園今年底起陸續落成，政府擬在河套區設立「大灣區國際臨牀試驗所」支援本港與內地臨牀試驗。胡志遠認為大灣區國際臨牀試驗所的成功關鍵，在於本港院校能否在大灣區設立很多衛星中心，利用內地數據、樣本和科研團隊支援試驗所發展，而該院兩間中心將作為「腹地（hinterland）」，善用大灣區人口，並將研究帶回港。

被問衛星學術中心與政府基建角色會否重疊，趙偉仁說中心將為病人提供治療和診斷，收集樣本和數據作研究，大灣區國際臨牀試驗所則無臨牀設施，而河套區內可試行數據和樣本「過河」，整合內地和本港資源，「同一個研究計劃一齊蒐集資料和病人，才能夠加快速度」。

趙偉仁稱，研究者合作很多時是從簡單醫學問題或理念出發，「這是很簡單的事情，但是在策略上有時很多牆會阻礙我們」。他說本港人口不多，透過河套區數據和樣本互換等方式拆牆鬆綁，有助令研究成果倍增。