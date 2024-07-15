暫轉工場致抑鬱復發 工友紙筆創作散陰霾

圖案被製成工藝品售

「令佢哋有份參與」

「500年一遇」的暴雨，「冲散」了復康工場200多名接受職業復康服務的會員及員工。復元人士阿金去年9月底暫獲安排轉至青年廣場接受服務，惟許多訓練未能恢復。種種驟變令她難以適應，不久抑鬱症復發，「感到好孤獨」甚至有輕生念頭，後獲轉介至利民會助理經理（社會工作）梁寶茹（Bobo）跟進，情况好轉。

復康人士四散在臨時地點接受服務時，大多都不適應，阿金形容許多人「忟咗」，又因工場許多設備被冲毁，有時「無工開」。最後他們利用紙筆繪畫創作，阿金笑稱發現自己有繪畫天分，許多工友是「民間畫家」。Bobo說會員創作的圖案被製作成杯墊、利市封、帆布袋等手工藝品，在工展會出售，亦用作答謝友好團體，「令佢哋有份參與同社會表達呢一份謝意」。就這樣，洪水陰霾漸漸散去。

阿金笑言有相熟工友家住復康工場附近，每日透過窗戶觀察重建進度，她模仿着工友的語氣說，「阿金，我見有工人搬嚟搬去……阿金，裝好玻璃啦，係咪就快開喇？」工友之間曾就工場重開時間打賭，阿金說自己未曾想過這麽快便重開，「賭輸咗」。

上月17日，阿金重回工場，第一件事便是走一次「回憶走廊」，牆壁上相片中的狼藉畫面，與煥然一新的工場形成對比，她感謝利民會職員和社工的付出，形容洪水亦給工場帶來「福氣」，雨過天晴，「大家又結為一體」。