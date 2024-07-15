暴雨毀復康工場 300日夜克難重開 利民會中心增「回憶走廊」記錄

明報記者 楊晨

復康工場位於柴灣新翠花園地下的利民會職業復康服務中心，是去年9月7日黑雨災情最嚴重地方之一。記者去年9月底到訪中心，那時到處淤泥及霉點，本月初再到訪時，新裝的光管很光猛，原本刺鼻的酸腐味亦被新傢俬氣味取代。

加高水閘換鋼門電箱搬室內

紅雨未被浸料可安度雨季

馮祥添稱，中心已加裝了三道「防線」，於通向柴灣道的斜道入口加高防水閘、將後門防煙門改成鋼製、將原本位於後門外的電箱移入室內，而中心今年5月經歷紅雨未被水浸，相信能安全度過雨季。

重建過程從不是坦途，馮祥添憶述工場水浸後，接連6、7間清潔公司拒絕接單，最後在義工協助下清場。清場後便是招標，他說多年前已向政府為中心申請700萬元維修費，災後不久便獲批，但遠不夠重建花費，需花時間再申請百多萬補充資金。他解釋，社署「獎券基金」規定不能用於未申報的項目，「比如話原本只係要油牆，但水浸後就要拆埋幅牆」，幸好維修公司調整工程項目次序，未耽誤進程。利民會亦獲「呂鶴鳴伉儷悟宿基金會」資助數十萬元。

申資金買器械 未知何時獲批

馮祥添說，重建過程獲多方支援，有人捐款，有人送物資，包括由「朋友搭上搭」送贈的39個二手捲門櫃。不過，收縮爐、封膠機等設備被水浸壞，但中心未有資金買新設備，現時會員只能做信件加工等簡單工作。馮說現時已申請資金購買器械，但不知道何時能獲批，並一度哽咽，提及利民會其他部門都因中心重建而削減開支，「根本無辦法自如調動資源，本來係唔使咁嘅，如果（社署）申請程序能暢順啲」。

盡量維持會員接觸 免損復康進度

200多名會員上月3日起陸續回到中心接受服務，訪問當日，他們利用廢紙創作手工藝品。等待工場重開的9個月裏，不少會員因面對劇變而病情惡化（見另稿），利民會助理經理（社會工作）梁寶茹說，工場被冲毁和到臨時地點接受服務對許多會員而言都是驟變，中心舉辦了唱歌、運動、防感染講座等活動，「聖誕節做手工藝品感謝友好團體，農曆新年就做利市封在工展會賣」，盡量維持會員與人和社會的接觸，避免影響復康進度。

梁寶茹說，走過「回憶走廊」時，舊記憶都會悉數湧現，如今中心天花板漏水問題仍十分嚴重，「有時漏到水喉咁」。馮祥添無奈說，漏水是一直存在的問題，需要樓上單位加裝防水層，惟樓上有不同政府部門和機構，需逐一溝通，指長遠仍要為中心覓得新場地。