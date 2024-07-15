店舖盜竊升12% 5個月拘2250人

今年首5個月有2250人因店舖盜竊被捕，破案率六成，當中150人重犯，最多重犯5次。最高損失為逾13萬元，涉及今年2月一名22歲男子偷走兩支洋酒，被判監6個月。

店多自助付款 有賊只掃描部分貨

店舖盜竊多集中在旺角，其次是荃灣和將軍澳，不少為超市和時裝店，警方稱店舖因多引入自助付款機，有賊人只掃描部分貨品又或掃描後按取消。農曆新年和聖誕節是店舖盜竊高峰期，洋酒、朱古力等容易被盜；夏天則時令水果和雪糕容易被盜。

防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺建議店舖安裝閉路電視，加強職員培訓，亦可增加人手在自助付款機協助市民和在高危貨品旁巡邏。她提醒店員留意形迹可疑者，如穿大件衣服或攜帶大型空袋者，而在試身室很長時間的人，可能正去除衣服防盜裝置。警方亦鼓勵商舖使用新科技防盜，如電子鑰匙。

警察臨牀心理學家馮浩堅表示，很多人初次店舖盜竊純屬意外忘記付款，後來因沒被發現，出現興奮感覺。他稱部分人會在人生低潮、情緒最差時藉盜竊取得心靈安慰，之後會自責，再以盜竊改善情緒，如吸毒般形成惡性循環，呼籲他們盡快向專業人士求助。

被問到過往有公職人員甚至警員涉盜竊、會否有內部培訓教導如何紓緩壓力，蔡頴鈺稱警隊提倡健康生活模式，她看到愈來愈多同事用健康方式紓緩情緒。馮浩堅說公務員是大衆一部分，希望提高大衆意識，盜竊不是正確應對情緒的方法。