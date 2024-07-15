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港聞

港聞二

泳灘掛紅旗與妻各自游 中年漢溺斃

【明報專訊】赤柱及屯門蝴蝶灣昨日兩小時內發生兩宗泳客遇溺意外。其中赤柱正灘一名男泳客往來浮台時遇溺，送院搶救不治。泳灘昨早已懸掛紅旗，天文台在事發前後曾發出雷暴警告及特別天氣提示。

強風大雨 事發能見度低

於赤柱正灘遇溺的57歲男子姓盧，獲救時已昏迷，送院搶救不治。據了解，盧與妻子同行，兩人均懂游泳，抵達正灘後各自游泳，盧往來泳灘與浮台多次，其後被發現遇溺，由泳客及救生員救起，救生員即場為他急救。警方昨午4時31分接獲遇溺求助。現場消息稱，事發時剛下大雨，能見度頗低。泳灘亦已懸掛紅旗。

天文台昨午4時20分發出雷暴警告，預料有幾陣狂風雷暴、時速高達80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港；4時35分在中環碼頭錄得每小時約75公里的強陣風；4時38分發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，「如身處室外，請盡快到安全地方躲避」。康文署昨早約10時半宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘已懸掛紅旗，游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

少年酒後游泳遇溺危殆

另外，昨午5時許16歲鄧姓少年於屯門蝴蝶灣泳灘遇溺，一度昏迷，經救援人員急救後回復知覺，送院治理，至昨晚情况危殆。據了解，鄧事發前曾燒烤飲酒，其後與4名友人游泳，至沙灘對開約15米海面疑遇溺，由救生員及友人發現救起。

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