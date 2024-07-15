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港聞

港聞二

夜間浮潛 環署職員溺斃 青年划直立板亡 離灘200米發現

【明報專訊】西貢及南丫島接連發生水上活動奪命意外。一名中年漢與友人前晚於荔枝莊浮潛後失蹤，救援人員通宵搜索，昨早在海底尋回事主，當場證實死亡。消息稱死者為環保署職員。環保署發言人表示對一名職員離世深感難過，向其家人致以深切慰問，會提供協助。另外，一名男子同日於南丫島划直立板時遇溺，送院搶救不治。

浮潛遇溺的54歲男子姓陳。據了解，陳為環保署職員，一行10人（包括兩名小童）上周六於馬料水碼頭乘船往荔枝莊露營，同晚10時許當中6人分3組浮潛，昨日凌晨各人陸續返回岸邊，惟陳失去蹤影，四出搜尋不果，凌晨近1時報警求助。警方、消防處、飛行服務隊及海事處派員到場通宵搜索，至昨早11時許消防在荔枝莊碼頭對開約20米水底救起一男，當場證實死亡。遺體其後被送往馬料水水警基地，證實為失蹤的陳姓男子，初步調查相信屬意外遇溺，死因待驗屍確定。

專家：夜潛視野受限鬼網多 難察意外

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，浮潛多於日間，而夜潛視野絕大部分受制於潛水電筒光線，若出意外，其他人難以察覺，故不建議市民夜間徒手潛水。另外，本港水域很多俗稱「鬼網」的廢棄魚網，同時亦有水草，「因為徒手潛水就是靠一啖氣，當你要上嚟呼吸，啱啱畀魚網或水草纏住，未能及時露出水面吸氣導致遇溺」。

另外，南丫島亦發生划直立板遇溺意外。據了解，前日下午近4時，30歲羅姓男子與女友人在大灣肚沙灘對開划直立板，女友人先登岸休息，羅獨自活動，同晚8時許女友人未見羅返岸，報警求助。警方及消防到場搜索，其後於沙灘對開約200米海面救起羅，他當時已昏迷，被送往瑪麗醫院，搶救不治。初步調查相信他於水上活動時遇溺，死因待驗屍確定。

香港衝浪及直立板總會主席吳宇豐表示，划直立板時需扣上腳繩，避免落水時人板分離，「如果去了離岸遠的地方，代表你要游水游好耐先返上岸」，不排除事主游泳乏力遇溺。他指出，現時即使顧客不熟悉直立板運作，坊間部分店舖只要「有生意」就會出租直立板；另有市民顧及成本，會自行網購充氣板。吳建議划直立板前宜先參加課程，認識技巧及安全知識，減低意外風險，並宜先了解活動當日天氣及風向等，因風浪大或會增加直立板操作難度。

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