寄情水墨無束縛 比當編劇更自由

常與導演角力 需睇餸食飯

杜國威的畫作題材豐富，既有山河景色，亦有人像和動物，部分配有詩詞點題。他說題材和風格均來自當刻內心感受，與往日擔任編劇時的創作大有不同，「如果每個戲的角色都像自己，真是『詛咒』，是寫得不好」。

談到擔任電影編劇時的「內心」，杜sir不諱言不時會因畫面問題與導演角力。他說，自己劇本的一大特色是會描寫所有角色的表情，亦會提示台詞快慢和停頓，「有些導演不喜歡的，覺得我在教他『導』演員」，部分導演在拍攝前更會自行改動台詞，令劇本不如預期中順理成章。被問到大多分歧的「結局」，他形容編劇只能「睇餸食飯」，主導權在導演手上，「只看他（導演）認為合作之間，誰受對方的影響多些」。

儘管編劇面對創作受限，杜國威說樂見行業仍不斷有新一代入行，而且新一代的「動機更好」。他解釋，往日不少人為生計從事創作行業，亦有不少「口水佬」編劇，「一班口水佬坐埋一齊brainstorming（集思廣益）就搵到飯食，根本冇寫到真正嘅文本」；現時年輕編劇則「明知冇錢賺」，仍願意為興趣入行。杜sir不忘提醒新人「打好個底」，讓自己更有能力和話語權，以獲得更大創作空間。

樂見新人入行 倡打好底要堅持

杜國威鼓勵新一代面對任何事情都要「堅持」，「遇到開心事要堅持，不開心事也要堅持，因為這件事是你做的」。他笑言自己「信命」，「那時有三條路選擇，你都走了這條路，那就是你的命運」。回望自己的編劇之路，他同樣相信是命運。被問到如果可再作選擇，會否走另一條路，他笑說：「我不想從頭再來，但問我什麼時候是最開心的話，我現在是最開心的！」