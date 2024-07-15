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港聞二

杜國威忠於自己 少看小說怕跟風 勉毋懼失敗 做自己喜歡的事

【明報專訊】「我很抗拒看別人的作品。因為我看了之後，很容易被感動，被傳染，喜歡了別人的東西，不知不覺之間，用了別人的感覺。」曾創作《我和春天有個約會》、《南海十三郎》等劇作的著名編劇杜國威，是今年香港書展「年度主題推介作家」之一，但讓人意外的是，他自言甚少看小說。杜sir接受本報專訪時解釋，這是因為要保持個人寫作風格。他強調作品和做人都要「忠於自己」，亦勉勵大家毋須懼怕失敗，應嘗試做自己喜歡的事情。香港書展周三（17日）開幕，今年主題為「影視文學」，本報與數名年度作家和焦點導演訪談，今起連載。

明報記者 郭曉欣

昔創作小狗話劇 閱讀養狗書籍

現年77歲的杜國威創作了過百部舞台劇及電影劇本，他曾在中學執教鞭10多年，至90年代初才成為全職編劇，4年間兩度奪得香港電影金像獎最佳編劇獎。不少人會說書籍是創作靈感來源之一，但對杜sir而言，閱讀更多是為了補充知識。他舉例，曾創作關於人與小狗的話劇《但願人長「狗」》，便閱讀了一些關於養狗的書，了解狗的習性和與人相處方式，「有人看完問我：『杜生，你是否很喜歡養狗的？』其實我從來沒養過狗」。

金庸作品啟蒙 醉心人物

不過，杜國威成為編劇前，也曾是書迷。他小時候整代人都是金庸迷，自己亦不例外。金庸作品最令他深刻的部分，並非其武俠世界，而是看不完的人物角色。杜sir亦因而受啟蒙，對「人」感興趣。杜sir不少作品都以小人物角度出發，他自言不懂政治、商業等，亦沒有經歷戰亂的「大時代」，「只是習慣了由小到大，都是以一個感性、人性的角度看事物，而這角度正正是千古以來人類沒有脫離過的」。

《南海十三郎》是杜國威其中一部金像獎得獎作品，舞台劇於1993年首演，劇本是現時高中中文課程教材之一。在電影版中，唐滌生曾向師父十三郎說，「一個好的劇本，50年、100年後，仍然會有人欣賞」，杜sir被問到認為自己的作品是否達到劇中所指的「好的劇本」時，謙虛道「太抬舉」。他說，從未想過口語化的劇本亦可成為文學，認為觀眾透過作品影像或意象去看到其他信息，是文學的最高的境界。「《南海十三郎》是正面的，亦寫了香港人懷才不遇的心聲，十三郎就算是失敗的時候，他仍然曾經試過，這是很值得鼓勵他們」。

作品講人性正面信息 久興不衰

杜國威認為講述人性和傳遞正面信息亦是作品久興不衰的原因。他舉例，現時不少人喜歡看大製作的西片，追求觀感刺激，「科技將來是會變的，不能給人感情和反思」；相反，不同的感情故事，可讓觀眾有感受，亦銘記於心。他亦認為電影的使命是加強人與人之間的溝通，因而他不喜歡戲中有「壞人」，亦不願批評別人，反而傾向於表現人性中美好一面。

勇於嘗試定能帶來希望

杜sir近年已在半退休狀態，只有偶然參與粵劇創作。他形容多年編劇生涯是幸運的，亦慶幸一直「忠於自己」，「我很努力忠於自己，而且我愈寫愈不怕失敗，因為我覺得人不會每樣都會這麼成功。《我和春天有個約會》這麼受人歡迎的時候，如果我怕口碑變差，我不會敢寫 《南海十三郎》」。他深信勇於嘗試定能帶來希望，「生命是一條很長的路，你不會永遠在高峰，一定有低位，要思考的是怎樣去面對」。

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